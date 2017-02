Ex-Nationaltorwart Wiese passt nicht ins Storytelling

Die Wrestling-Karriere von Tim Wiese könnte schon wieder vorbei sein, bevor sie richtig in Gang kommt. Nachdem der frühere Fußball-Nationaltorwart im November des vergangenen Jahres in München sein Debüt bei der World Wrestling Entertainment (WWE) gefeiert hatte, wartet "The Machine" auf einen Anschluss-Vertrag. Bei der Deutschland-Tour der WWE (22. bis 25. Februar) steigt der 35-Jährige nicht in den Ring.

"Man hat mir von der WWE mitgeteilt, dass ich bei der Deutschland-Tour nicht dabei bin, weil ich nicht ins Storytelling passe", sagte Wiese der "Bild"-Zeitung. Dem früheren Bundesliga-Keeper liegt nach eigener Aussage ein Angebot vor, sich in den USA zum Wrestler ausbilden zu lassen. Unterschriftsreif ist es aber offenbar nicht: "Jetzt warte ich darauf, dass die WWE mir die Details ihres Angebotes mitteilt", so Wiese.

Wiese hatte seine Karriere als Wrestler mit Anlauf gestartet. 2014 hatte er einen ersten Gastauftritt am Rande einer WWE-Veranstaltung, im Juni 2016 kündigte er an, bald in die USA zu reisen, um dort seine Ausbildung abzuschließen.

Seine Karriere als Bundesliga-Torwart hat Ex-Nationalkeeper Wiese (sechs Länderspiele) längst beendet. Letztmals spielte er im Januar 2013 für 1899 Hoffenheim, wo er noch bis zum Sommer 2016 unter Vertrag stand. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er bei Werder Bremen, wo er 2009 den DFB-Pokal gewann.