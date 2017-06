Tischtennis-Boykott Chinesen sorgen bei Heimturnier für Eklat

Die Tischtennisprofis Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov streben bei der China Open in Chengdu einem deutschen Endspiel entgegen. Rekord-Europameister Boll bezwang im Viertelfinale den Südkoreaner Kim Donghyun 4:0. Er wird in der Runde der letzten Vier von Tomokazu Harimoto gefordert. Der Japaner, der zuletzt bei der WM auf sich aufmerksam gemacht hatte, wird am Dienstag 14 Jahre alt.

Ovtcharov besiegte Harimotos Landsmann Yuya Oshima 4:3 und trifft im Halbfinale auf Wong Chun Ting aus Hongkong. Für einen Eklat sorgte die chinesische Tischtennis-Elite: Ma Long, Fan Zhendong und Xu Xin, die drei besten Spieler der Welt, traten als Zeichen gegen die Absetzung ihres Nationaltrainers Liu Guoliang nicht zu den Achtelfinals an.

Der Protest wird für das Trio ein Nachspiel haben - das Sportministerium hat eine Untersuchung des Eklats eingeleitet. "Sie haben ihr Berufsethos und den Nationalstolz ignoriert und sich respektlos gegenüber dem Publikum und den Gegnern verhalten", hieß es in einer Mitteilung. Der chinesische Tischtennis-Verband wurde angewiesen, den Vorfall aufzuklären.

Liu Guoliang hatte die chinesische Nationalmannschaft 2013 übernommen. 1996 wurde er zweifacher Olympiasieger, im Halbfinale des Einzels schlug er den heutigen Bundestrainer Jörg Roßkopf, der später Bronze gewann. Die China Open wird damit erstmals seit Timo Bolls Sieg 2006 kein Chinese gewinnen.