EM in Luxemburg Deutsches Tischtennis vor Doppeltriumph

Nach den Frauen hat auch das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Männer das Endspiel der Mannschafts-Europameisterschaft in Luxemburg erreicht. Im Halbfinale gewannen Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll, Ruwen Filus und Patrick Franziska am Samstagabend mit 3:2 gegen Außenseiter Slowenien. Im Finale trifft das Team am Sonntag (17 Uhr, Eurosport Player) auf Portugal.

Entscheidender Mann gegen die Slowenen war der Weltranglisten-Sechste Boll, der seine beiden Einzel gegen Bojan Tokic und Darko Jorgic jeweils mit 3:0 Sätzen gewann. Ovtcharov hatte zum Auftakt völlig überraschend mit 1:3 gegen den Weltranglisten-164. Jorgic verloren. Filus unterlag dem Saarbrücker Bundesliga-Profi Tokic mit 1:3. Für die deutsche Mannschaft waren das die beiden ersten Niederlagen bei diesem Turnier. Für den dritten Punkt sorgte Patrick Franziska, der Jan Zibrat klar mit 3:0 schlug.

Die deutschen Damen hatten sich als Titelverteidiger durch ein umkämpftes 3:2 gegen die Niederlande für das Endspiel (Sonntag um 14 Uhr, Eurosport Player) gegen Rumänien qualifiziert.

Die Herren streben nach zuletzt zwei Endspielniederlagen ihr insgesamt siebtes Mannschafts-Gold an, zwischen 2007 und 2013 gewannen sie sechs Mal. Das Damen-Team kann durch seinen vierten Titelgewinn nacheinander den EM-Rekord der Niederlande (2008 bis 2011) einstellen und ihren insgesamt achten EM-Erfolg feiern. Einen Doppeltriumph der DTTB-Teams hatte es in der 59-jährigen EM-Historie nur im Jahr 2013 gegeben.