Tischtennis-Team-WM China wieder zu stark - Silber für die deutsche Auswahl

Die deutschen Tischtennisprofis haben bei der Team-WM in Schweden Silber gewonnen. Im Finale war Rekordsieger China einmal mehr zu stark. Timo Boll, Ruwen Filus und Patrick Franziska unterlagen 0:3. Für die Chinesen war es der 21. Titel und der neunte nacheinander bei Team-Weltmeisterschaften.

Im fünften Finalduell mit China nach 2004, 2010, 2012 und 2014 musste das deutsche Trio ohne den angeschlagenen Dimitrij Ovtcharov auskommen. Franziska glückte beim abschließenden 1:3 (11:9, 10:12, 7:11, 5:11) gegen Xu Xin immerhin ein Satzgewinn. Weder Boll (4:11, 8:11, 3:11 gegen Weltmeister und Olympiasieger Ma Long) noch Filus (4:11, 5:11, 4:11 gegen den Weltranglistenersten Fan Zhendong) war das in ihren Duellen vergönnt.

REUTERS Patrick Franziska

Die Chinesen blieben in acht WM-Partien in Halmstad ohne Matchverlust und feierten gemeinsam mit dem Damenteam, das am Samstag den Titel gegen Japan gewonnen hatte, den 17. Doppeltriumph.

Die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hatte sich am Samstag in einem dramatischen Halbfinale gegen Südkorea 3:2 durchgesetzt. Der angeschlagene Weltranglistenzweite Boll, 37, hatte trotz Rückenschmerzen beide Matches gewonnen, Franziska, 25, den Finaleinzug in der entscheidenden Partie gesichert.