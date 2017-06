Tischtennis-WM 13-jähriger Japaner feiert Sensationssieg

Der erst 13-jährige Tomokazu Harimoto hat in der zweiten Runde des Herren-Einzels bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf den Olympia-Dritten Jun Mizutani 4:1 aus dem Turnier geworfen. Der in der Weltrangliste bereits an Position 69 geführte Harimoto setzte sich im japanischen Duell gegen den Sechsten im Ranking durch und zog in die Runde der besten 32 ein.

Harimoto war 2016 jüngster Junioren-Weltmeister in der Geschichte geworden und verlor bei den Indian Open der Profis im Februar erst im Finale gegen Deutschlands Top-Spieler Dimitrij Ovtcharov 0:4. "Er ist einfach ein Jahrhunderttalent", hatte Ovtcharov damals gesagt.

Timo Boll hatte den unterlegenen Mizutani zuletzt als "besten Spieler außerhalb Chinas" bezeichnet. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hatte Boll im Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs gegen Mizutani verloren.

Harimoto ist in Düsseldorf allerdings nicht der jüngste Teilnehmer. Im Doppel trat der erst Neunjährige Iljas Allanazarow aus Turkmenistan an, verlor in der ersten Runde aber deutlich 0:3.