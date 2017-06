Tischtennis-WM 13-jähriger Japaner im Viertelfinale

Das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto spielt sich bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf immer weiter in den Fokus und kann sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Im Achtelfinale setzte sich der erst 13-Jährige gegen den zehn Jahre älteren Slowaken Lubomir Pistej souverän 4:1 durch und steht als jüngster Einzel-Viertelfinalist der WM-Geschichte fest. Harimotos kommender Gegner wird in der Partie der Chinesen Lin Gaoyuan (Weltranglisten-40.) und Xu Xin (3.) ermittelt.

Harimoto sorgt in Düsseldorf seit Turnierbeginn für Furore. Der größte Coup des Teenagers war sein Erfolg in der zweiten Runde im Nippon-Duell mit dem hochgehandelten Olympia-Dritten und Weltranglistensechsten Jun Mizutani. Bereits durch seinen Einzug in die Runde der letzten 16 hatte Harimoto einen WM-Altersrekord als jüngster Spieler in einem WM-Achtelfinale aufgestellt.

Harimotos WM-Konkurrenz reagiert beeindruckt auf den Höhenflug des im Jahr 2003 geborenen Japaners. "Das ist schon ein bisschen krank. Vor allem körperlich hätte ich gedacht, es wäre nicht möglich, in dem Alter auf absolutem Weltniveau zu spielen", hatte der ehemalige Weltranglistenerste Timo Boll gesagt.

Harimoto selbst sieht seine jüngsten Erfolge sehr sachlich: "Im Tischtennis hat das Alter nichts zu sagen. Ich will einfach nur mein Spiel spielen und von Beginn an angreifen. Und im nächsten Spiel mache ich dann wieder genau dasselbe."

Mit dieser Taktik fährt der 13-Jährige bislang sehr gut.