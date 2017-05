Tischtennis-WM Darum darf Boll im Doppel mit einem Chinesen spielen

Seit 15 Jahren gehört Timo Boll zur Weltspitze im Tischtennis. Er gewann unzählige Medaillen bei Olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften. Was dem besten deutschen Tischtennisspieler der Historie noch fehlt, ist eine WM-Goldmedaille. In seiner sportlichen Heimat Düsseldorf soll sich das nun ändern - bis zum 5. Juni werden in der Messehalle neue Weltmeister gesucht.

Boll, mittlerweile 36 Jahre alt und in den vergangenen Jahren körperlich häufig angeschlagen, gilt im Einzel nicht mehr als Medaillenkandidat. Dafür ist die Top-Nation China mit vier potenziellen Weltmeistern zu dominant. Im Doppel sieht das anders aus. Dort tritt Boll mit dem Weltranglistenersten Ma Long aus China an. Gemeinsame Trainingszeit hatten die Routiniers zwar kaum, doch zwei Einzelspieler von dieser Qualität gehören ganz automatisch zum Favoritenkreis.

Vor zwei Jahren spielten Long und Boll schon mal gemeinsam bei der WM im chinesischen Suzhou, verloren dort aber bereits in der zweiten Runde gegen die späteren Weltmeister Xu Xin und Zhang Jike aus China. Und auch in Düsseldorf spricht die Auslosung nicht für Boll, im Achtelfinale droht erneut ein Spiel gegen Titelverteidiger Xin, der Weltranglistendritte spielt diesmal an der Seite des Weltranglistenzweiten Fan Zhendong.

Dass Boll überhaupt an der Seite von Long antreten darf, geht auf eine Initiative des chinesischen Verbands zurück. 2013 wurde der Antrag, bei Weltmeisterschaften wieder mit Doppeln aus verschiedenen Nationen antreten zu dürfen, angenommen. So sollte die Wahrnehmung der seit den Sechzigerjahren andauernden chinesischen Dominanz zumindest ein bisschen durchbrochen werden.

Seitdem gibt es wieder Doppel mit Spielern unterschiedlicher Nationen. Internationale Top-Spieler bewerben sich für einen Platz in einem Doppel mit chinesischer Beteiligung, die Entscheidung darüber fällt der chinesische Verband. Deutschlands zweiter Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov wollte auch gerne, wurde aber von Boll ausgestochen. Der 16-fache Europameister ist in China extrem populär.

Was in anderen Sportarten sehr selten vorkommt, hat im Tischtennis eine lange Tradition. Zwar waren internationale Doppelpaarungen von 2000 bis 2015 laut Regelwerk des Weltverbands untersagt, davor gab es aber immer wieder Medaillengewinner aus unterschiedlichen Nationen.

Boll will sich in diese Liste einreihen. Es könnte sein letzter großer Auftritt sein.