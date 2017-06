Finale der Tischtennis-WM Ma Long ist Weltmeister, die Bundesregierung "eine Schande"

Was für ein Finale! Titelverteidiger Ma Long hat sich bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf gegen seinen chinesischen Landsmann Fan Zhendong durchgesetzt. Die Organisatoren formulierten scharfe Kritik an der Bundesregierung.