Tischtennis-WM Boll zieht ins Viertelfinale ein

Tischtennis-Star Timo Boll steht bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf nach einer hochklassigen Vorstellung im Viertelfinale. Der 36 Jahre alte Rekord-Europameister und WM-Dritte von 2011 besiegte in der Runde der besten 16 den Portugiesen Marcos Freitas 5:11, 11:7, 15:13, 11:9, 11:6.

Vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Düsseldorf gelang es dem Weltranglisten-Achten Boll als erstem Deutschen, vier Mal in Serie bei Welttitelkämpfen ins Einzel-Viertelfinale einzuziehen.

In der Runde der letzten acht Spieler wartet am Sonntag sein Partner aus der Doppelkonkurrenz, Ma Long, auf Boll. Das Duo war im Achtelfinale an den Top-Favoriten Fan Zhendong und Xu Xin gescheitert. Der Olympiasieger und Titelverteidiger aus China gewann sein Einzel-Achtelfinale 11:8, 13:11, 11:1, 11:6 gegen Taiwans früheren Doppel-Weltmeister Chuang Chih-Yuan.

Ruwen Filus hatte zuvor hingegen den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Der dritte verbliebene Deutsche im Turnier zeigte beim 11:13, 13:11, 7:11, 3:11, 11:9, 3:11 gegen den Weltranglisten-Zweiten Fan Zhendong allerdings eine beachtliche Leistung.

Dank Petrissa Solja und deren chinesischem Partner Fang Bo durfte sich der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) dennoch über die erste Medaille bei der Heim-WM freuen: Die zwei verloren zwar ihr Halbfinale gegen die Japaner Kasumi Ishikawa und Maharu Yoshimura nach einer 3:1-Satzführung noch 3:4. Weil der dritte Platz bei einer WM nicht ausgespielt wird, war diese Niederlage allerdings gleichbedeutend mit der Bronzemedaille. Zuletzt hatte der DTTB 1971 eine WM-Medaille im Mixed geholt.