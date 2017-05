"Legendendoppel" bei Tischtennis-WM Boll und Ma ziehen souverän in nächste Runde ein

Rekordeuropameister Timo Boll ist bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf an der Seite von Chinas Top-Star Ma Long mit einem lockeren Auftaktsieg in den Doppel-Wettbewerb gestartet. Das sogenannte "Legendendoppel" mit dem ehemaligen Weltranglistenersten Boll und dem Olympiasieger Ma hatte beim 4:0 (11:5, 11:6, 11:9, 11:1) gegen die Ungarn Tamas Lakatos Nagy/Krisztian Nagy trotz fehlender Trainingspraxis keine Mühe.

Das amtierende Europameister-Doppel Patrick Franziska und sein dänischer Partner Jonathan Groth entging derweil knapp einem Fehlstart. Franziska verletzte sich im fünften Satz beim Stand von 2:2 am Oberschenkel, konnte aber weiterspielen. Das Duo besiegte die Rumänen Adrian Crisan und Ovidiu Ionescu schließlich 4:3.

Die beiden Topspieler Boll und Ma, die aufgrund fehlender gemeinsamer Ergebnisse bei der WM nur an Nummer 17 gesetzt sind, könnten bei einem weiteren Sieg am Donnerstag auf die chinesischen Topfavoriten Xu Xin/Fan Zhendong treffen. Im Einzelwettbewerb, der am Mittwochnachmittag beginnt, treffen die beiden Doppelpartner eventuell in einem deutsch-chinesischen Viertelfinalduell.