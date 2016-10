Zusammenbruch kurz vorm Ziel Läufer stirbt bei Frankfurt-Marathon

Der Frankfurt-Marathon wird von einem tragischen Zwischenfall überschattet: Beim Wettbewerb hat es am vergangenen Sonntag den ersten Todesfall in der 35-jährigen Geschichte des Laufes gegeben. Nach Angaben der Organisatoren brach ein Teilnehmer bei Streckenkilometer 39 zusammen. Der Mann sei sofort ärztlich versorgt worden, aber trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus gestorben. Der Läufer hatte offenbar eine Vorerkrankung am Herzen.

"Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Sportlers", wird Renndirektor Jo Schindler auf der Internetseite des Wettbewerbs zitiert. Nähere Angaben zu den Umständen seien aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht bekannt, heißt es weiter.

Der Marathon wird seit 1981 in Frankfurt ausgerichtet. Mehr als 15.000 Läufer waren am Sonntag gemeldet.