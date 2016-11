American Football Brady stellt Manning-Rekord ein

Nächster Erfolg für die New England Patriots in der Football-Liga NFL: Beim 22:17-Auswärtserfolg bei den New York Jets feierte Patriots-Quarterback Tom Brady seinen 200. Karrieresieg (reguläre Saison und Playoffs). Damit zog der 39-Jährige in dieser Kategorie mit Peyton Manning gleich, der bislang alleiniger Rekordhalter war. Zudem knackte Brady als erst fünfter Spieler der NFL-Geschichte die Marke von 60.000 Passing-Yards.

Die New Orleans Saints um Linebacker Kasim Edebali sind zurück in der Erfolgsspur. Nach zuvor zwei Niederlagen gewann das Team um den Deutschen am Sonntag klar 49:21 gegen die Los Angeles Rams. Edebali wurde eingewechselt.

Weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten müssen hingegen die Cleveland Browns. Das Schlusslicht der AFC North unterlag auch im zwölften Versuch den New York Giants 13:27. Meister Denver Broncos sucht ebenfalls noch nach seiner Form. Gegen den Division-Rivalen Kansas City Chiefs kassierte der Champion von 2016 eine 27:30-Niederlage nach Verlängerung.