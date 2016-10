Einzelzeitfahren in Doha Tony Martin holt WM-Titel in der Wüste

Radprofi Tony Martin ist zum vierten Mal in seiner Karriere Weltmeister im Einzelzeitfahren. Der 31-Jährige setzte sich in seiner Paradedisziplin bei der Straßenrad-WM in Doha/Katar nach 40 Kilometern in 44:42,99 Minuten durch. Bei Temperaturen weit jenseits der 30 Grad verwies er den weißrussischen Titelverteidiger Wasil Kirijienka und Jonathan Castroviejo aus Spanien klar auf die Plätze zwei und drei.

Mit seinem vierten Titel nach 2011, 2012 und 2013 schloss Martin zu Rekordsieger Fabian Cancellara aus der Schweiz auf. Mit sieben Medaillen ist er nun erfolgreichster Fahrer in der WM-Zeitfahr-Geschichte. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im August hatte Martin noch ein Debakel erlebt und war nur auf Platz zwölf gelandet.

Kritik gibt es am Austragungsort: Top-Sprinter André Greipel sagte der "Sport Bild": "Man hätte früher nachdenken sollen, bevor die Gelder geflossen sind, wohin man die WM vergibt, damit man die Gesundheit der Sportler nicht aufs Spiel setzt." Die Bedingungen seien unzumutbar: "Direkt über dem Asphalt herrschen Temperaturen von 60 Grad."