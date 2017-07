Tour de France Sky-Chef Brailsford im Streit mit Radsportportal

Teammanager Dave Brailsford vom britischen Sky-Rennstall hat bei der Tour de France für Wirbel gesorgt. Der im Zuge der Doping-Untersuchung in England unter Druck geratene Chef des Toursiegers Chris Froome soll dem Internetportal "Cyclingnews "den Zugang zur Interviewrunde am Ruhetag in Le Puy-en-Velay verwehrt haben.

"Du bist nicht eingeladen. Wir haben die Leute eingeladen, mit denen wir reden wollen", soll Brailsford nach Angaben des Portals zu einem Reporter gesagt haben. Hintergrund war demnach die kritische Berichterstattung von "Cyclingnews" über das Team Sky, wie das Magazin auf seiner Seite mitteilte: "Wir halten uns verfügbar, beantworten alle Fragen und du schreibst diesen Scheiß", soll Brailsford weiter gesagt haben.

Der 53 Jahre alte Manager steht seit Monaten unter Druck. Sogar das britische Parlament hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Es geht unter anderem um den Gebrauch von medizinischen Ausnahmegenehmigungen und eine ominöse Medikamentenlieferung an den früheren Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins im Jahr 2011.