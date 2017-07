Peter Sagan bei Tour de France disqualifiziert Der Weltmeister des Ellbogens

"Peter, Peter!", riefen die Fans von Peter Sagan im französischen Vittel und liefen hinter ihm her. Sie wunderten sich, warum ihr Liebling im Ziel Extrarunden fuhr und nicht sofort zu seinem Teambus eilte. Sagan hatte Wichtigeres zu tun, als sich um Fans zu kümmern oder eine Dusche zu nehmen. Er war auf Entschuldigungstour. Denn er hatte auf der Zielgeraden in Vittel seinen Rivalen Mark Cavendish zu Fall gebracht. Mit einem Ellbogencheck. "Ich weiß, er spielt gern Eishockey. Aber so etwas geht gar nicht. Das sah mir nach purer Absicht, nach nackter Gewalt aus", sagte Cavendishs Chef beim Rennstall Dimension Data, Rolf Aldag, dem SPIEGEL.

Aldag wollte auch Sagans Entschuldigung nicht akzeptieren. Der Slowake hatte tatsächlich am Bus von Dimension Data Halt gemacht und den Kontakt zu Cavendish gesucht. Der ließ seinen Rivalen aber stehen. Sagan nützte sein ganzer Charme nichts mehr. Cavendish war verletzt, körperlich und wohl auch seelisch.

Vor Wut kochte auch André Greipel. Der Deutsche war zwar auf dem Rad geblieben. Er hatte sogar noch um den Tagessieg mitsprinten können, belegte beim Sieg von Arnaud Démare den vierten Platz. Als Sagan nach dem Zieleinlauf aber seine Nähe suchte und entschuldigend die Hand auf seinen Oberkörper legte, schüttelte Greipel die Hand nur ab. "Du hast mich heute das zweite Mal beinahe gekillt", sagte er dem Weltmeister. Bereits am Tag zuvor hatte Sagan ihn beim Zwischensprint mit einem Ellbogencheck zur Seite gedrängt.

Sagan gefährdet seine Konkurrenten

Für seine Kollegen und Rivalen hat der Mann im Regenbogentrikot den Bogen überspannt. Gerangel gibt es im Sprint immer. Sagan aber hält die Vorfahrtsregeln im Hochgeschwindigkeitsfinale nicht ein und gefährdet seine Konkurrenten. Marcel Kittel, der das Geschehen kurz vor dem Ziel nicht sah, weil er durch einen Crash vorher aufgehalten wurde, merkte gegenüber Journalisten an, dass Sagan schon früher immer mal wieder "durch eine Tür schlüpfte, die gar nicht offen war" - sich also dort hineindrängte, wo es gar keinen Platz gab.

Dass Sagan von sich aus den Weg zu den Rivalen suchte und dort um Verzeihung bitten wollte, ehrt ihn in der ganzen Angelegenheit noch. Aber das Ausmaß der Gefährdungen war ihm offensichtlich nicht bewusst. "Bei 65 km/h einen Kontrahenten wegzuboxen - das geht einfach nicht", sagte Aldag. Er sprach sich gegenüber dem SPIEGEL deutlich für einen Ausschluss Sagans aus. "Es ist jetzt keine Sache zwischen Cavendish und Sagan. Es gibt eine Jury, die die Regeln durchsetzen muss. Wenn ein Mark Renshaw wegen eines Kopfstoßes ausgeschlossen wurde, dann ist auch klar, wie man jetzt reagieren muss", erinnerte er an einen früheren Fall eines seiner Fahrer, der hart geahndet wurde.

Vor dem Gesetz sind alle gleich

Die Rennjury folgte dieser Linie anfangs nicht. Sie gab, so kursierten erste Gerüchte durch das Pressezentrum, Weltmeisterrabatt und ließ den Star im Rennen. Nur eine Zeitstrafe von 30 Sekunden und einen Abzug von 80 Punkten für das grüne Trikot solle es geben, hieß es. Dann aber besann sich die Jury noch einmal und verkündete den Ausschluss des Slowaken. "Wir haben entschieden, Peter Sagan von der Tour de France 2017 zu disqualifizieren, weil er im Sprint der Etappe nach Vittel seine Konkurrenten ernsthaft gefährdete", sagte ein Jurysprecher im Pressezentrum der Tour.

Die Entscheidung ist so richtig wie couragiert. Den Weltmeister, den Top-Star des Sports aus dem wichtigsten Wettkampf der Saison herauszunehmen, erfordert Rückgrat von der Jury. Sie geht gestärkt aus dieser Situation hervor. Denn sie sendet die Botschaft aus: Vor dem Gesetz, auch vor den Gesetzen des Sports, sind alle gleich.

Sagan muss in Zukunft wieder die richtige Balance zwischen Aggressivität und Rücksichtnahme finden. Keine einfache Aufgabe, auch nicht für den Bora-Rennstall, der dank Sagan eine neue Qualität erreichte und in großer Abhängigkeit von seinem Star steckt. Eine Renn- und Denkpause ist gegenwärtig wohl aber das Beste für Sagan. Denn Radsport ist keine Form der Mixed Martial Arts.