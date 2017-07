Sprinttaktik bei der Tour de France Es lebe der König

Wer die Karriere von Peter Sagan verfolgt, müsste glauben, da ist ein Einzelkämpfer unterwegs. Stets begleitet von der großen Show, Extravaganz, immer am Risiko und in der Lage zu gewinnen. Ganz egal, auf welchem Sattel er sitzt: In der Kindheit gewann er mal ein Rennen auf einem Supermarktfahrrad seiner Schwester, mit Tennissocken und im T-Shirt. Damals war er neun.

Heute ist Sagan 27 Jahre alt - und der Rockstar der Radsportszene: sein langes Haar, die Vergangenheit als Mountainbiker, seine legendären Bergabfahrten mit maximaler Geschwindigkeit und Zieleinfahren auf dem Hinterrad - es gibt viele Gründe, warum Sagan so populär ist. Ein Typ mit großen Starallüren ist er trotz des Peter-Hypes nicht.

Der Slowake ist ein Teamplayer, denn er beherrscht eine Disziplinwertung, die wie kaum eine andere eine Mannschaftsleistung ist: In diesem Jahr könnte Sagan zum sechsten Mal in Folge das Grüne Trikot für den besten Sprinter bei der Tour de France gewinnen und dann mit der deutschen Sprint-Legende Erik Zabel gleichziehen.

Dafür muss sich der Spitzenfahrer voll auf seine Mannschaft verlassen können. Das ganze Team muss Top-Leistung bringen und perfekt aufeinander abgestimmt sein. Dieses Jahr fährt Sagan für das deutsche Team Bora-hansgrohe, bei dem auch viele seiner ehemaligen Teamkollegen aus der mittlerweile aufgelösten Mannschaft Tinkoff unterwegs sind. Perfekte Bedingungen für den nächsten Sagan-Triumph?

Ja, solange wichtige Regeln eingehalten werden. Diese Fragen haben wir uns dabei gestellt: Wie muss das Team zusammengestellt werden? Welche Aufgaben muss die Mannschaft erledigen? Auf wen kommt es neben Sagan besonders an? Und worauf muss auf den letzten Kilometern geachtet werden? Hier sind die vier entscheidenden Phasen des Sprints.

Erste Phase: Planung

Vor dem Tour-Start muss das Ziel feststehen: Soll das Grüne Trikot, die Bergwertung oder das Gesamtklassement anvisiert werden? Bei Bora-hansgrohe gehen mit Sagan und dem zweimaligen Bergtrikot-Sieger Rafal Majka gleich zwei Spitzenfahrer mit hohen Zielen (Sprintwertung, Sagan, und eine Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung, Majka) auf die Rundfahrt. Beide Fahrer brauchen einen guten Mix aus Helfern, die sowohl im Klettern als auch im schnellen Fahren ihre Stärken haben und sich in den Dienst der Mannschaft stellen.

Zweite Phase: Schutz

Lang lebe der König. Unter diesem Motto könnte die erste Phase während des Rennens zusammengefasst werden. Bei ihr geht es ums Beschützen des Top-Sprinters. Der König erhält von den Teamkollegen ein Rundum-sorglos-Paket: Windschatten gestatten, Verpflegung und Getränke besorgen - alle Kraft für den König, dem die Etappe so leicht wie möglich gemacht wird. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Helfer müssen physisch in bester Verfassung sein. Im Sagan-Team dürfte besonders der tempostarke Marcus Burghardt für die Sprintvorbereitung verantwortlich sein.

Bei ihm und seinen Helferkollegen wird auch die mentale Stärke von Bedeutung sein: Auf der vierten Etappe über 207,5 flache Kilometer geht es von Bad Mondorf ins französische Vittel - eine von vielen Reifeprüfungen auf der Tour, die allen mehrere Stunden höchste Konzentration und damit Kopfarbeit abverlangen. Nicht zu vergessen sind die Mannschaftsbetreuer, die vom Auto oder auf dem Motorrad ihre Truppe nie aus den Augen verlieren dürfen und im Notfall schnell reagieren müssen: ein platter Reifen, keine schnelle Reparatur und schon könnten wichtige Punkte verloren sein.

Dritte Phase: Kontrolle

Erschwert werden diese Aufgaben durch die Bewegungen der Konkurrenz, viele der insgesamt 22 Tour-Mannschaften hoffen auf einen Etappensieg. Beobachten ist das kleine Einmaleins des Radsports: Ein Team muss stets andere Fahrer im Blick behalten, damit keine Fluchtgruppen entstehen und der Top-Fahrer im entscheidenden Moment Sprintpunkte sammeln kann. Bei einem Zielsprint sollte spätestens 15 bis 20 Kilometer vor dem Finish der Sprinter möglichst weit vorne im Feld platziert sein.

Bei der zuvor beispielhaft genannten Etappe nach Vittel muss das Team seine Sprinthoffnung bereits vor Kilometer 157,5 in die optimale Position gebracht haben: Ein bis 20 Punkte werden bei der Zwischenwertung an die ersten 15 Fahrer vergeben. Auch für den Zielsprint gibt es Punkte. Im vergangenen Jahr holte Sagan 470 Punkte insgesamt - 242 mehr als der zweitplatzierte Marcel Kittel.

Beispiel: Sprintwertung auf der vierten Etappe von Mondorf nach Vittel Sprintpunkte im Ziel (Kilometer: 207,5) 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Punkte für die ersten 15 Fahrer Sprintpunkte an der Zwischenwertung (Kilometer: 157,5) 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9 ... bis 1 Punkt für die ersten 15 Fahrer

Vierte Phase: Tempo

Nun sind die Muskeln gefragt. Mit jedem gefahrenen Meter erhöht das Team die Geschwindigkeit, bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h und mehr. Die Beinkraft der Profis hat sich auch in anderen Sportarten herumgesprochen: Zuletzt setzte das neuseeländische Boot beim America's Cup auf Radsportler und es kamen Fußpedale statt übliche Handkurbeln zum Einsatz. Das Experiment wurde mit dem Gewinn des Wettkampfs belohnt.

Bei der Tour wird weniger experimentiert: In einer fest vereinbarten Reihenfolge wechseln sich die Helfer an der Spitze und im Wind ab. Das Team mit den stärksten Sprintern diktiert in der Regel das Tempo, in dem der Sprint angefahren werden soll. Gefahr geht von Solisten aus, die sich an das Hinterrad des Top-Fahrers geklemmt haben und im letzten Moment doch noch aus dessen Windschatten herausfahren. Manche Fahrer können mit ihrer Krafteinteilung für die Tour mehr Risiko eingehen und sich völlig verausgaben, weil sie nur auf einen Etappensieg spekulieren, nicht aber auf den Gewinn des Grünen Trikots.

Verläuft alles nach Plan, bleibt der stärkste Helfer bis zum Schluss an der Seite des Teamkapitäns. Erst auf den Metern kurz vor der Ziellinie ist der Top-Fahrer voll auf sich alleine gestellt. Dann entscheiden seine letzten Kraftreserven, ob er die volle Punktezahl für den Etappensieg mitnimmt oder weniger Punkte. Im vergangenen Jahr siegte Sagan auf drei von 21 Etappen, sein Triumph in der Sprintwertung geriet aber bereits nach dem zehnten Tag der Tour nicht mehr in Gefahr.

Das sind die wichtigsten Sprint-Etappen der Tour Etappe Datum von-nach Distanz in Kilometern 2. Sonntag, 2.7 Düsseldorf - Lüttich/Belgien 203,5 4. Dienstag, 4.7 Bad Mondorf/Luxemburg - Vittel 207,5 6. Donnerstag, 6.7 Vesoul - Troyes 216 10. Dienstag, 11.7 Périgueux - Bergerac 178 11. Mittwoch, 12.7 Eymet - Pau 203,5 19. Freitag, 21.7 Embrun - Salon-de-Provence 222,5 21. Sonntag, 23.7 Montgeron - Paris 103

Auf den prestigeträchtigen Champs-Élysées in Paris werden die letzten Punkte in der Sprintwertung vergeben. Es wäre nicht überraschend, wenn Peter Sagan das Grüne Trikot bei der Zieleinfahrt bereits sicher hätte - und deswegen einem Teamkollegen für einen Etappensieg als Helfer zur Seite stehen würde. Auch der Dank des Königs gehört zum Sprinterfolg. Und wo könnte man diesen besser zur Schau stellen als auf der Pariser Prachtstraße?