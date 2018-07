Christopher Froome bei der Tour de France Abgehängt

Der Rückschlag: Es hatte schon etwas Demütigendes, wie Christopher Froome die letzten zwei Kilometer dieser 17. Etappe der Tour de France bestreiten musste. Seine ärgsten Rivalen - darunter erneut sein eigentlich als Helfer angedachter Teamkollege Geraint Thomas im Gelben Trikot - hatten ihn abgehängt. Froome musste sich unter den Buhrufen der Fans von seinem Helfer Egan Bernal mit großem Rückstand ins Ziel eskortieren lassen. Seine Zunge war herausgestreckt. Erschöpfung und Enttäuschung waren ihm anzusehen. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung verlor Froome an Tom Dumoulin.

Das Ergebnis: Der Kolumbianer Nairo Quintana gewinnt die 17. Etappe vor Daniel Martin und Thomas, der seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbaut. Hier geht es zum Rennbericht.

Der Start: Die Tour-Organisatoren hatten eine besondere Idee, um der kürzesten Etappe seit 30 Jahren (nur 65 Kilometer) noch etwas mehr Würze zu verleihen: eine Startaufstellung, wie man sie aus dem Motorsport kennt. Die Fahrer wurden aufgereiht nach ihrer Platzierung in der Gesamtwertung auf die Strecke geschickt. Sogar eine Startampel wurde aufgestellt. Die Hoffnung: Attacken ab der ersten Sekunde, weil die Kapitäne zunächst von ihren Helfern isoliert waren. Es war eine Fantasievorstellung, denn nach einem Kilometer sah das Peloton wieder so aus wie bei jeder anderen Etappe. Am Ende war der Start vor allem eins: albern.

Das Rennen: Quintana setzte zu Beginn des Schlussanstiegs die erste erfolgreiche Attacke. Aufgrund seines Rückstands in der Gesamtwertung reagierte Sky nicht. Froome startete mit Primoz Roglic einen eigenen Angriffsversuch, der aber von Dumoulin gekontert wurde. Wenig später fuhr Froome dann nur noch am Ende des Favoritenfelds. Als 1,5 Kilometer vor dem Ziel Dumoulin attackierte, konnte der Vorjahressieger nicht folgen. Nur Thomas und Roglic blieben am Hinterrad des Niederländers. Froome verlor dagegen viel Zeit. Den Sieg bei der Tour kann er abhaken. Beim Giro gelang ihm in den letzten Tagen noch ein außergewöhnliches Comeback, das wird er dieses Mal nicht schaffen.

Das Trojanische Pferd: Seine Ziele bei der Tour? Mal schauen, vielleicht ein Etappensieg - so lautete die bescheidene Antwort von Primoz Roglic vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt auf diese Frage. Von wegen! Nach 17 von 21 Etappen ist der Slowene Vierter in der Gesamtwertung. Roglic hatte im Frühjahr mit starken Leistungen schon aufhorchen lassen. Aber dass er diese Form über drei Wochen konstant halten kann, ist die wohl größte Überraschung der Tour. Roglic könnte nun sogar noch Chris Froome vom Podium verdrängen. Aktuell hat er 16 Sekunden Rückstand auf den Briten, aber Roglic ist ein exzellenter Zeitfahrer und eine Bergetappe folgt auch noch.

Ein kleiner Erfolg: Nairo Quintana war wie Froome mit dem Ziel angetreten, erstmals in seiner Karriere die Tour de France zu gewinnen. Darauf hatte er die gesamte Saisonvorbereitung abgestimmt. Gelingen wird ihm das nicht. Schon in den ersten beiden Tour-Wochen häufte Quintana einen zu großen Rückstand in der Gesamtwertung an. Der Etappensieg ist ein kleiner Trost, zumal sich Quintana auch in der Gesamtwertung von Platz neun auf Platz fünf verbesserte.

Der Rekordmann: Für den 39 Jahre alten Franzosen, Sylvain Chavanel, war die 17. Etappe der insgesamt 365ste Tag bei der Frankreich-Rundfahrt. Damit stellte er den Rekord des Niederländers Joop Zoetmelk ein. Vier weitere Etappen bleiben, um die Bestmarke auszubauen. Mit seiner 18. Tour-Teilnahme hat Chavanel in diesem Jahr auch schon den Rekord von Jens Voigt (17 Teilnahmen) gebrochen. Mehr wird aber nicht dazukommen. Chavanel hat angekündigt: "Das wird definitiv meine letzte Tour werden."

Sturz des Künstlers: Kein anderer Fahrer kann sich so meisterhaft auf dem Rad halten, wie Peter Sagan. Manchmal fährt er nur auf dem Hinterrad oder schraubt während der Fahrt an seinem Rad herum. Umso überraschender ist es, dass nun auch Sagan auf einer Abfahrt schwer stürzte. Mit mehr als 26 Minuten Rückstand quälte er sich dennoch ins Ziel. Leicht humpelnd und mit zerfetztem Trikot ging er durch den Zielbereich. Die verbleibenden vier Tage bis Paris wird er sich noch durchbeißen wollen. Denn: Das Grüne Trikot des besten Sprinters (das er rechnerisch schon sicher hat), gewinnt er nur, wenn er die Tour beendet.

Es geht immer noch schlimmer: Abgehängt, ausgebuht, den zweiten Platz in der Gesamtwertung verloren - und dann stürzte Chris Froome auch noch. Nach dem Rennen. In einer Regenjacke. Weil er von einem Polizisten für einen Fan gehalten wurde. Der Unfall passierte, als Froome mit dem Rad zu seinem Team-Bus unterwegs war. Ein Polizist habe Froome in seinem Regenoutfit nicht erkannt und wollte ihn anhalten. In der Folge sei der Unfall passiert. Verletzt habe Froome sich nicht, sagte Team Sky.

Was noch passieren kann: Bei knapp zwei Minuten Vorsprung auf Dumoulin müsste Thomas bei der abschließenden Pyrenäen-Etappe am Freitag und dem Zeitfahren schon einen gewaltigen Einbruch erleben, um das Gelbe Trikot noch zu verlieren. Danach sieht es in seiner aktuellen Form nicht aus.

Mit Material von Reuters und AP.