Tour de France Froome steht kurz vor viertem Gesamtsieg

Der Brite Christopher Froome vom Team Sky steht kurz vor seinem vierten Gesamtsieg bei der Tour de France und seinem dritten in Folge. Froome baute beim Zeitfahren auf der vorletzten Etappe in Marseille seinen Vorsprung im Gesamtklassement auf seine Verfolger sogar noch aus. Er blieb in diesem Jahr aber ohne eigenen Etappensieg. Auf der letzten Etappe wird das Gelbe Trikot traditionell nicht mehr attackiert. Froome muss nur noch in Paris ankommen.

Der Tagessieg auf der 22 Kilometer langen Strecke in der Französischen Hafenstadt mit Start und Ziel im Stadion Vélodrome ging an den Polen Maciej Bodnar vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Zweiter wurde sein Landsmann Michal Kwiatkowski (Sky), Rang drei ging an Froome. Mitfavorit Primoz Roglic (Lotto NL-Jumbo) hatte zwischenzeitlich einen Defekt und somit keine Chance mehr auf den Etappensieg.

Der deutsche Zeitfahr-Spezialist Tony Martin (Katusha-Alpecin) verpasste den erhofften Etappensieg ebenfalls und landete mit 14 Sekunden Rückstand auf Platz vier. Für Martin waren sowohl die Strecke (zu kurz) als auch ein kleiner Anstieg (zu steil) nicht optimal.

In Paris werden neben Froome der Kolumbianer Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) und Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) auf dem Podium stehen. Der Franzose verlor zwar noch den zweiten Gesamtrang an Uran, verteidigte aber den Podiumsplatz mit einer Sekunde Vorsprung vor Froomes Mannschaftskollegen Mikel Landa. Bester Deutscher Fahrer in der Gesamtwertung ist Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) auf Platz 15. Im Vorjahr hatte er noch Platz 21 belegt.

NOUVEAU CLASSEMENT GENERAL / NEW GENERAL CLASSIFICATION#TDF2017 pic.twitter.com/w8MqqUYElc — Le Tour de France (@LeTour) 22. Juli 2017

Mit seinem vierten Gesamtsieg würde Froome zu den erfolgreichsten Radprofis der Geschichte aufsteigen. Es gibt nur vier Fahrer, die die Frankreich-Rundfahrt öfter als dreimal gewinnen konnten. Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Miguel Indurain und Bernard Hinault holten jeweils fünf Gesamtsiege.

Die 21. und letzte Etappe der 104. Tour de France endet am Sonntag auf den Pariser Champs-Élysées. Während Froome bereits mit Champagner seinen Sieg feiern kann, müssen andere noch kräftig arbeiten: Die Sprinter haben in Paris ihre letzte Chance auf einen Etappensieg.