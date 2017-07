Tour de France Groenewegen siegt auf der Schlussetappe

Prestigeträchtiger Erfolg für Dylan Groenewegen: Der Niederländer vom Rennstall Lotto NL-Jumbo hat die 21. Etappe der 104. Tour de France auf den Pariser Champs-Élysées gewonnen. Er setzte sich im Massensprint vor André Greipel (Lotto Soudal) und Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) durch. Damit endete eine deutsche Siegesserie: In den letzten vier Jahren siegte in Paris immer ein deutscher Fahrer.

Greipel verpasste den erhofften Tagessieg knapp. Für ihn gingen damit gleich zwei Serien zu Ende: Seit 2011 hatte er bei jeder Frankreich-Rundfahrt mindestens eine Etappe gewonnen, in den vergangenen beiden Jahren siegte er jeweils am letzten Tag in Paris. Nach dem Ausfall von Marcel Sieberg fehlte Greipel auf der Schlussetappe allerdings auch einer seiner wichtigsten Helfer. "Ich hätte vielleicht ein Stückchen früher losfahren können", sagte Greipel der ARD.

Die Schlussetappe in Paris endet fast immer mit einem Massensprint. Die Reihen der Sprinter in Paris waren in diesem Jahr allerdings bereits arg ausgedünnt: Marcel Kittel und Mark Cavendish mussten verletzt aufgeben, Arnaud Démare (Überschreitung des Zeitlimits) und Peter Sagan (wegen eines Crashs mit Cavendish) wurden von der Jury ausgeschlossen. Davon profitierte Groenewegen.

Der Brite Chris Froome erreichte ohne Probleme das Ziel und steht nun auch offiziell als Gesamtsieger der Tour fest. Das Podium komplettieren der Kolumbianer Rigoberto Uran (Cannondale Drapac) und der Franzose Romain Bardet (Ag2r La Mondiale).

Das Grüne Trikot des punktbesten Sprinters sicherte sich nach dem Ausfall von Marcel Kittel der Australier Michael Matthews (Sunweb). Das Gepunktete Trikot des besten Bergfahrers ging an den Franzosen Warren Barguil (Sunweb), der auch als kämpferischster Fahrer der Tour ausgezeichnet wurde. Der Brite Simon Yates (Orica-Scott) bekam das Weiße Trikot des Besten Nachwuchsfahrers überreicht.