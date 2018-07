Vom Helfer zum Helden: Eigentlich war Geraint Thomas dazu auserkoren, seinen Mannschaftskollegen Christopher Froome beim Kampf um dessen fünften Gesamtsieg bei der Tour de France zu unterstützen. Doch der Waliser tat sich bei der Frankreich-Rundfahrt als der stärkere Fahrer im dominanten Team Sky hervor, eroberte bei seinem Tagessieg auf der elften Etappe das Gelbe Trikot - und hat es bis zum Ende nicht mehr hergegeben.

AFP Thomas auf seiner Zeitmaschine

Nach souveränen Auftritten in den Bergen, als er unter anderem als erster Gesamtführender der Tour-Geschichte die Bergetappe nach Alpe d'Huez gewinnen konnte, zeigte der 32 Jahre alte Thomas auch beim Einzelzeitfahren am Samstag seine Klasse: Auf der 20. und vorletzten Etappe über 31 Kilometer von Saint-Pée-sur-Nivelle nach Espelette waren zwar sein ärgster Verfolger Tom Dumoulin und Froome schneller als Thomas, Gelb geriet aber nicht mehr in Gefahr. Der Niederländer Dumoulin hätte 2:05 Minuten aufholen müssen, am Ende waren es nur 14 Sekunden.

STAGE 20 (ITT) - TOP 10 #TDF2018 pic.twitter.com/vIW5A133Gt — Le Tour de France (@LeTour) 28. Juli 2018

Thomas steht damit bereits fast sicher als Sieger fest, denn auf der Schlussfahrt über die Champs-Élysées wird der Gesamtführende traditionell nicht mehr attackiert. Er muss die letzten 116 Kilometer eigentlich nur heil überstehen.