Tour de France Kittel muss ums Grüne Trikot zittern

Tageserfolg Nummer zwei, dazu 50 Punkte auf Marcel Kittel aufgeholt: Für Michael Matthews (Team Sunweb) hätte die 16. Etappe der 104. Tour de France nicht besser laufen können. Der Australier holte sich nach 165 Kilometern von Le Puy-en-Velay nach Romans-sur-Isère den Sieg im Spurt vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) und John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Degenkolb verpasste seinen ersten Etappensieg bei der Tour ein weiteres Mal knapp. Auf den letzten Metern wurde er leicht eingeklemmt. Degenkolb protestierte wegen einer angeblichen Behinderung durch Matthews. "Er kommt von links nach rechts und macht mir die Lücke zu", sagte Degenkolb. Der Australier sah allerdings keine Schuld bei sich: "Das war ein korrekter Sprint."

Kittel nur noch 29 Punkte vor Matthews

Der Kampf um das Grüne Trikot spitzt sich damit zu: Mit 79 Punkten Vorsprung war der fünfmalige Etappensieger Kittel (Quick-Step Floors) in die Etappe gegangen, am Ende des Renntages liegt Kittel in der Spezialwertung nur noch 29 Punkte vor Matthews, der auch den einzigen Zwischensprint der Etappe für sich entscheiden konnte. In Chantemerle-les-Blés (bei Kilometer 121,5) sammelte der Australier zusätzliche 20 Punkte.

Kittel war dagegen früh in eine gut 40-köpfige Gruppe zurückgefallen, die auf dem windigen Abschnitt nicht mehr aufschließen konnte. Team Sunweb hielt das Tempo im Peloton hoch, fuhr die beiden Gruppen immer weiter auseinander. Im Ziel fehlten Kittel mehr als 16 Minuten auf den Sieger. Realistische Chancen auf weitere Tageserfolge haben die Spurtspezialisten nur noch am Freitag in Salon-de-Provence und am Sonntag beim Tour-Finale auf den Champs-Elysées.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es vor den beiden schweren Alpenetappen am Mittwoch und Donnerstag keine Verschiebungen. Titelverteidiger Christopher Froome (Sky) verteidigte das Gelbe Trikot, liegt im Klassement aber nur 18 Sekunden vor Fabio Aru (Astana).