Stürze auf der Tour de France "Das gehört leider dazu"

Über 4800 Höhenmeter waren zu absolvieren. Drei Anstiege der höchsten Kategorie und viele tückische Abfahrten quer durch das Jura-Gebirge gehörten dazu: Die neunte Etappe der Tour de France galt bereits im Vorfeld als Königsetappe der diesjährigen Veranstaltung.

Nun wurde das Rennen seinem Ruf gerecht. Allerdings nicht wie erhofft, der Tagessieg von Rigoberto Urán war nebensächlich. Am Sonntag kam es auf der durch Regen nassen Strecke zu dramatischen Bildern infolge von schlimmen Stürzen. Das führte zu Kritik an den Organisatoren: "Es war sehr rutschig und ich denke, die Veranstalter haben bekommen, was sie wollten", sagte der Ire Daniel Martin. Gemeint waren damit möglichst spektakuläre Szenen.

Der Teamkollege von Marcel Kittel war in den schweren Unfall von Mitfavorit Richie Porte, bei dem der Australier einen Becken- und Schlüsselbeinbruch erlitt, direkt verwickelt. Das war passiert: Porte war bei seinem Sturz auf der letzten Abfahrt 72,5 Stundenkilometer schnell, geriet von der Innenseite der Straße auf einen unbefestigten Weg und prallte anschließend gegen eine Felswand. Martin war direkt hinter Porte gefahren und konnte nicht mehr ausweichen.

Enormer technischer Anspruch

Martin konnte die Etappe immerhin ohne schwere Blessuren beenden. Anschließend berichtete er aber von schlechten Bedingungen, unter anderem habe Kies auf der Straße gelegen. Zudem sei der "technische Anspruch" für die Fahrer enorm gewesen. Das ist der stärkste Kritikpunkt, denn möglicherweise führte dieser auch zum Sturz von Porte. Er war zwar unmittelbar vor seinem Unfall bedrohlich weit auf der Innenseite vor einer Kurve unterwegs. Von einem Fahrerfehler ist es angesichts der ständigen Richtungswechsel bei starker Neigung über mehrere Kilometer aber schwierig zu sprechen.

Der deutsche Straßenradmeister Marcus Burghardt tut es dennoch. Porte sei wahrscheinlich kurz unkonzentriert gewesen, sagt Burghardt: "Ich denke eher, dass Richie da einen Fehler gemacht hat." Unfälle wie den von Porte sieht der BMC-Kapitän als Teil des Radsports. "Das gehört leider dazu. Wenn du den Berg hochfährst, musst du ihn irgendwo wieder runterfahren. Das geht nun mal nicht anders", sagte er.

Kritik an den Planern der Tour de France ist nicht neu, bereits im vergangenen Jahr stand der Tour-Veranstalter (A.S.O.) unter Druck. Damals äußerten mehrere Fahrer den Vorwurf, A.S.O. würde zu wenig in Sicherheit investieren und stattdessen kein Risiko scheuen, um möglichst spektakuläre Rennen bieten zu können.

Wenn an diesem Vorwurf in diesem Jahr etwas dran sein sollte, hätten die Organisatoren ein Eigentor geschossen. Nach dem Aus von Porte hat die Tour einen Favoriten auf das Gelbe Trikot verloren. Der 32-Jährige hatte im Gesamtklassement auf Rang fünf mit 39 Sekunden Rückstand hinter dem Führenden Chris Froome gelegen.