Tour de France Kittel gewinnt sechste Etappe

Marcel Kittel riss in der Hitze von Troyes die Faust in die Höhe, dann schlug er vor lauter Freude auf seinen Lenker. André Greipel schüttelte dagegen einmal mehr entnervt den Kopf. Kittel hat seinen zweiten Etappensieg bei der 104. Tour de France gefeiert. Der Fahrer aus dem Team Quick-Step Floors setzte sich auf dem zweitlängsten Abschnitt der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt nach 216 Kilometern in Troyes im Massensprint vor Arnaud Démare (Frankreich) durch - Greipel landete auf Platz drei.

"Es war ein bisschen Freestyle, aber ich hatte ein gutes Hinterrad. Es ist perfekt gelaufen, es geht mir richtig gut im Moment", sagte Kittel. Sein Teamchef Patrick Lefevere sagte: "Wow, er ist stärker als alle anderen."

Mit dem Erfolg gelang dem 29-jährigen Kittel sein insgesamt elfter Tagessieg bei einer Tour, nur einer fehlt ihm noch zum deutschen Rekord von Erik Zabel. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden behauptete Titelverteidiger Christopher Froome (Großbritannien/Sky).

Pas de changement au classement général / No change for the GC #TDF2017 pic.twitter.com/X2CMiKU4XA — Le Tour de France (@LeTour) 6. Juli 2017

Unterdessen wollte sich das deutsche Bora-hansgrohe-Team mit dem Tour-Ausschluss von Sagan noch nicht abfinden. Die Anwälte versuchten den Weltmeister zurück ins Rennen klagen - ohne Erfolg. Der Internationale Sportgerichtshof Cas lehnte das Gesuch ab. Sagan war wegen eines Ellbogen-Checks im Sprint von Vittel, bei dem sich Mark Cavendish das Schulterblatt brach, vom Weltverband UCI aus dem Rennen genommen worden.

Sagan hatte in den vergangenen fünf Jahren jeweils das Grüne Trikot gewonnen. Auf seine Nachfolge spekuliert nun Kittel. Er verkürzte den Rückstand auf den Franzosen Arnaud Demare auf 27 Punkte.

In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Vorjahressieger Froome liegt weiter zwölf Sekunden vor seinem walisischen Sky-Teamkollegen Geraint Thomas und 14 Sekunden vor dem italienischen Meister Fabio Aru. So erhielt Froome das 45. Gelbe Trikot seiner Karriere.

Lange Zeit bestimmten die drei Ausreißer Perrig Quemeneur (Frankreich), Frederik Backaert (Belgien) und Vegard Stake Laengen (Norwegen) das Geschehen. Mehr als vier Minuten Vorsprung gestand das Feld dem Trio aber nicht zu, so dass das Unterfangen nicht von Erfolg gekrönt war.