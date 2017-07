Kittels Etappensieg bei der Tour de France Wie bestellt

Belgien ist das gelobte Land der Rennradfahrer, in keinem anderen europäischen Land ist der Sport so sehr Teil der nationalen Identität, hier ist er beliebter als Fußball, kein anderer Belgier reicht an die Berühmtheit von Eddy Merckx heran, dem wohl besten Fahrer der Geschichte.

In Deutschland hingegen ist Fußball König, und "Kaiser" wird Jan Ullrich nur im Ausland genannt, in Deutschland kam er selbst vor seinem Absturz nur zum etwas dumpf klingenden Spitznamen "Ulle".

Die zweite Etappe der Tour de France führte nun nach dem Auftakt in Düsseldorf hinein in dieses Nachbarland, nach Lüttich. Und obwohl die Stadt an der Maas selbst in blaugraue Wolken gehüllt war, waren sich die wartenden Reporter aus Belgien, Großbritannien und Frankreich sicher: Sobald die Fahrer an der Grenze sind, scheint die Sonne. Wenn es einen Fußballgott gibt, muss es schließlich auch einen Rennradgott geben. Und der, so die Meinung in Lüttich, wisse sein Belgien sehr zu schätzen. Deutschland scheint dabei im Umkehrschluss nicht würdig, mit Sonne verwöhnt zu werden.

Sie sollten irren, es regnete auch in Belgien, der Unterschied ist aber, dass die Radrennsportfinsternis nun schon seit zehn Jahren auf Deutschland liegt, seit dem dicken Blut im Team Telekom. Seitdem ging es ziemlich nahtlos weiter mit Dopingskandalen in dem Sport, der in Deutschland medial seitdem vor allem dann stattfindet, wenn wieder irgendwo auf der Welt eine Probe positiv ausfiel. Das soll alles anders werden mit dieser Tour de France. Das große Deutschland ist trotz aller Skepsis ein Riesenmarkt, dem Radsport dort wieder neues Leben einzuhauchen, ist im Interesse vieler. Rund 13 Millionen Euro betrug das Budget, um den Start in Düsseldorf an Land zu ziehen und umzusetzen. Die tatsächlichen Kosten werden darüber liegen.

"Es ist gelungen, alle Hügel zu umgehen!"

Fahrer wie John Degenkolb positionieren sich seit Jahren öffentlich klar gegen Doping - und müssen dann damit umgehen, dass wenige Tage vor dem Tour-Auftakt ein positiver Doping-Test im eigenen Team bekannt wird, wie jüngst im Fall des Portugiesen André Cardoso geschehen. Tony Martins Schweizer Team Katusha-Alpecin hat im Frühjahr den NDR-Journalisten Henning Rütten eingeladen, um den deutschen Vorzeigefahrer die Transparenzoffensive vorführen zu lassen. (Hier geht es zum Video auf Youtube.) Die Skepsis bleibt, beim Journalisten wie beim Zuschauer.

Auch in Düsseldorf wollte sich die Tour im besten Licht präsentieren, es blieb allerdings vieles im Schatten und im Nebel, die Sonne kämpfte sich erst nach der Siegerehrung durch die dicken Wolken, der favorisierte Martin stürzte und wurde Vierter. Aber ein Ass hatten die Organisatoren noch im Ärmel: die zweite Etappe.

203,5 Kilometer von Düsseldorf bis nach Lüttich. Im offiziellen Tour-Programm schwärmt Streckenchef Thierry Gouvenou: "Es ist uns gelungen, alle Hügel der Ardennen zu umgehen!" Die Ardennen, mythische Hügel des Radsports, Charaktermerkmal des ältesten Klassikerrennens Lüttich-Bastogne-Lüttich - bei der diesjährigen Tour waren sie unerwünscht. Möglichst flach sollte die Etappe sein, wie schon am Tag davor maßgeschneidert für deutsche Spezialisten. Nach dem Zeitfahrer Martin sollten nun mit André Greipel, John Degenkolb und Marcel Kittel die Sprinter ihre Chance auf einen Etappensieg bekommen, wenn schon nicht auf deutschem Boden, so doch auf einem Tagesabschnitt, der in Deutschland begonnen hatte.

Während Ortsnamen wie Vielsalm, Houffalize oder Aywaille als Bestandteil belgischer Rundfahrten in der Radsportwelt geläufig sind, freuten sich die internationalen Reporter kindisch, als das Peloton durch Mönchengladbach oder Titz rollte, vor allem die britischen Journalisten. Der Juxreiz des Neuen wich aber schnell ehrlicher Überraschung: Obwohl es auf vielen Teilen der Strecke regnete, standen selbst in abgelegenen Gegenden Zuschauermassen. "Wo auch immer wir gerade sind", schrieb der "Guardian" in seinem Liveblog, "die Leute hier scheinen den Radsport zu mögen".

Kittel sorgt für das perfekte Ende

Am Samstag waren statt der erhofften Million nur rund halb so viele Zuschauer gekommen, aber auch die hatten die Fahrer schon mit ihrer Lautstärke beeindruckt. Nun postete Degenkolb noch auf dem Rückweg zum Hotel ein Bild von Zuschauermassen in Mönchengladbach und schrieb dazu: "Was für eine Stimmung. Faszination Radsport pur. Nach Yorkshire und Utrecht haben wir nun unseren Tourstart gesehen und es war einfach geil."

Für die Zuschauer war es zumindest unterhaltsam bis dramatisch. Es gab eine Ausreißergruppe, die, am Ende auf zwei Fahrer dezimiert, fast bis ins Ziel durchhielt, erneut kam es zu einem schweren Crash, ausgehend von Tour-Favorit Chris Froome, der dank einer Energieleistung von seinem Team Sky aber wieder ans Peloton herangefahren wurde. Und es gab den erwarteten Massensprint mit dem erträumten Ausgang.

Marcel Kittel schob sich als Erster über die Ziellinie vor dem Franzosen Arnaud Demare, André Greipel als Dritter machte den Tag aus deutscher Sicht komplett. "Es war unglaublich", sagte Kittel, "vor allem mit so vielen Menschen in Deutschland an der Strecke". "Sehr stolz" sei er über seinen insgesamt zehnten Tour-Etappensieg. Noch im Ziel hatte er die Hände vors Gesicht geschlagen und hineingeschluchzt. Als er seinen Kopf hob, rollten ihm Tränen über die Wangen. Das ließ sich sicher sagen, es hatte aufgehört zu regnen.