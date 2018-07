Tour de France Mehr als eine halbe Million Euro Preisgeld für Thomas

Nach 3349 Kilometern stand er als Sieger der Tour de France fest: Geraint Thomas. Der Waliser vom Team Sky ließ sich nach der finalen 21. Etappe in Paris feiern und genoss seinen Triumph. Er dürfte sich nicht nur über den sportlichen Erfolg gefreut haben, sondern auch über das Preisgeld.

500.000 Euro erhält Thomas für den Gesamtsieg beim prestigeträchtigsten Radrennen der Welt. Hinzu kommen Prämien für Einzeletappen, die der 32-Jährige unter den besten 20 abschloss (35.290 Euro), für die Tage, die er im gelben Trikot fuhr (5.000 Euro) und für Top-Platzierungen in der Bergwertung (1750 Euro). Insgesamt erhält Thomas somit 542.040 Euro Preisgeld. Gemessen an seiner Fahrzeit (83 Stunden, 17 Minuten, 13 Sekunden) kommt der Toursieger auf einen Stundenlohn von 6508,1 Euro.

Zum Vergleich: Für den Gesamtsieg beim Giro D'Italia, ebenfalls eine Grand Tour, erhielt Thomas' Teamkollege Chris Froome 115.668 Euro.

Insgesamt über zwei Millionen Euro Preisgeld

Bei der Tour de France konnten sich neben Thomas auch andere Topfahrer über hohe Prämien freuen. Tom Dumoulin erhielt für seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung 200.000 Euro, Froome als Drittplatzierter 100.000 Euro.

In den Klassements fielen die Prämien niedriger aus. Der Slowene Peter Sagan erhielt für den Gewinn der Punktewertung 25.000 Euro, der Franzose Julian Alaphilippe als bester Bergfahrer denselben Betrag. Dessen Landsmann Pierre Roger Latour wurde bester Jungfahrer der diesjährigen Tour, was gleichbedeutend ist mit 20.000 Euro Prämie. Insgesamt wurden bei der Tour de France 2,29 Millionen Euro Preisgeld ausgeschüttet, wovon rund ein Fünftel an Gesamtsieger Thomas ging.

Grundsätzlich machen nicht Prämien, sondern Festgehälter den Hauptverdienst eines Radsportlers aus. Sagan vom Rennstall bora-hansgrohe gilt als Top-Verdiener der Branche und erhält Medienberichten zufolge zwischen vier und sechs Millionen Euro Jahreslohn.