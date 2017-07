Tour de France Matthews gewinnt, Aru verliert Gelb

Der Australier Michael Matthews vom deutschen Team Sunweb hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Er setzte sich auf dem 181,5 Kilometer langen Teilstück von Blagnac nach Rodez vor dem Belgier Greg van Avermaet (BMC) und dem Norweger Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) durch.

Nach dem Etappensieg von Warren Barguil am Freitag, der ebenfalls das gepunktete Bergtrikot trägt, geht die erfolgreiche Tour für Sunweb weiter. "Das ist ein Traum, der wahr geworden ist", sagte Matthews. Teamkollege Nikias Arndt kündigte an: "Heute Abend gibt es Champagner."

Die Entscheidung fiel auf den letzten 500 Metern, die mit durchschnittlich knapp zehn Prozent Steigung für Fahrer wie Matthews oder van Avermaet wie gemacht waren. Fabio Aru (Astana) im Gelben Trikot des Gesamtführenden verlor in dieser Passage den Anschluss an die Spitze und kam mit 25 Sekunden Rückstand ins Ziel. Dadurch verlor er das Gelbe Trikot wieder an Christopher Froome (Sky), der nun 19 Sekunden Vorsprung auf Aru hat.

Froome kam zusammen mit Daniel Martin (Quick-Step Floors) und Rigoberto Uran (Cannondale) eine Sekunde hinter dem Tagessieger ins Ziel. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) verlor vier Sekunden auf das Trio, bleibt aber weiterhin Gesamtdritter.

New GC, @chrisfroome back in yellow! / Froome reprend le Maillot Jaune ! #TDF2017 pic.twitter.com/WcupUXBm6e — Le Tour de France (@LeTour) 15. Juli 2017

Für Marcel Kittel war das Profil des letzten halben Kilometers zu anspruchsvoll. Immerhin hatte er zuvor den einzigen Zwischensprint des Tages aus dem Peloton heraus gewonnen und zehn weitere Zähler für die Punktewertung und das Grüne Trikot gesammelt. Mit dem Ausgang des Rennens hatte er dann nichts mehr zu tun. In der Punktewertung der besten Sprinter führt Kittel aber weiterhin mit 99 Punkten Vorsprung deutlich vor Matthews, auch wenn der Australier mit den 30 Punkten für den Etappensieg etwas näher an den Deutschen heranrückte.

Nach zwei Tagen in den Pyrenäen war das Streckenprofil auf dem Weg Richtung Alpen wieder einfacher. Lediglich zwei Bergwertungen der dritten Kategorie gab es zu bewältigen. Direkt der erste Ausreißversuch nach dem Start in Blagnac war erfolgreich: Vier Fahrer setzten sich unmittelbar nach Freigabe des Rennens vom Feld ab, darunter der Belgier Thomas de Gendt (Lotto Soudal) und Thomas Voeckler (Direct Énergie) bei seiner letzten Tour-Teilnahme. Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin) schaffte nach wenigen Kilometern noch den Anschluss an die Gruppe, die daraufhin die Flucht als Quintett bestritt.

Wirklich weit ließ das Peloton die Ausreißer aber nicht ziehen. BMC und Sunweb mit den beiden großen Siegfavoriten des Tages van Avermaet und Matthews spannten sich schnell vor das Feld und organisierten die Nachführarbeit. So stieg der Vorsprung der Ausreißer nie auf deutlich mehr als zwei Minuten an. Nach dem Zusammenschluss gab es noch weitere Attacken, die aber auch nicht von Erfolg gekrönt waren. Dafür zahlten sich am Ende die Bemühungen von Sunweb aus.