Tour de France Martin verpasst das Gelbe Trikot

Geraint Thomas vom Sky-Team hat zum Start der 104. Tour de France das Einzelzeitfahren in Düsseldorf gewonnen. Der 31-Jährige brauchte 16:04 Minuten für den 14 Kilometer langen Kurs rund um die Rheinmetropole und sicherte sich damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Fünf Sekunden länger brauchte der Schweizer Stefan Küng (BMC), der mit zwei zweiten Plätzen unlängst bei der Tour de Suisse bereits seine gute Form nachgewiesen hatte.

Auf dem dritten Platz landete mit Vasil Kiryienka ein zweiter Sky-Fahrer (+7 Sekunden). Dahinter musste sich Tony Martin vom Katusha-Alpecin-Team mit Rang vier begnügen. Der siebenmalige Zeitfahr-Weltmeister wies im Ziel einen Rückstand von acht Sekunden auf Tagessieger Thomas auf, auf den der Deutsche im zweiten Streckenabschnitt elf Sekunden verlor. "Die Enttäuschung ist unendlich groß. Ich hatte die klare Zielstellung zu gewinnen. Es ist sehr schade für mich, ich habe gesagt, dass es eine einmalige Chance ist, in Deutschland in Gelb zu fahren", sagte Martin im Ziel.

Der deutsche Sprintspezialist Marcel Kittel (Quick-Step Floors) konnte seinen Rückstand auf 16 Sekunden beschränken. Chris Froome, Gesamtsieger des Vorjahrs, beendete als respektabler Sechster (+12 Sekunden) die erste Etappe.

Der technisch wenig anspruchsvolle Kurs durch Düsseldorf barg wegen des regnerischen Wetters dennoch Gefahren: Alejandro Valverde (Movistar) rutschte auf der nassen Strecke in einer Linkskurve weg und krachte anschließend mit den Beinen voraus in die Absperrgitter am Straßenrand. Der wichtige Helfer von Nairo Quintana musste deshalb verletzungsbedingt bereits am ersten Tag aus der Rundfahrt aussteigen.

In diesem Jahr war die Frankreich-Rundfahrt erstmals seit 30 Jahren wieder in Deutschland gestartet. Zuvor hatte der Grand Départ letztmals 1965 in Köln, 1980 in Frankfurt und 1987 in West-Berlin auf deutschem Boden stattgefunden. Mit 14 Kilometern war das diesjährige Auftaktzeitfahren zu lang für einen Prolog, weswegen es offiziell als die erste Etappe dieser Frankreich-Rundfahrt klassifiziert wurde.