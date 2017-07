Tour de France Barguil gewinnt, Aru wehrt Froomes Attacke ab

Der Franzose Warren Barguil hat die 13. Etappe der 104. Tour de France gewonnen. Damit bescherte der Bergkönig den Franzosen erstmals seit zwölf Jahren einen Heimsieg am Nationalfeiertag. Es war bereits der vierte französische Triumph bei dieser Tour.

Der Profi des deutschen Sunweb-Teams siegte auf der nur 101 Kilometer langen Etappe von Saint-Girons nach Foix im Sprint einer vierköpfigen Gruppe vor dem kolumbianischen Giro-Zweiten Nairo Quintana (Movistar) aus Kolumbien und dem Spanier Alberto Contador (Trek-Segafredo).

Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte Fabio Aru (Astana) erfolgreich. Der Italiener konnte verhindern, dass ihm Konkurrent Christopher Froome enteilt. Und das trotz einer taktischen Meisterleistung von dessen Mannschaft Sky. Frühzeitig hatte das Team Mikel Landa in der Ausreißergruppe platziert, womit die Top-Favoriten unter Druck gerieten. Dazu zeigte sich Froome 24 Stunden nach seinem Einbruch in Peyragudes wieder in alter Form, auch wenn seine Attacken ohne Erfolg blieben.

Arus Vorsprung im Gesamtklassement ist minimal: Froome liegt sechs, der französische Publikumsliebling Romain Bardet (AG2R La Mondiale) 25 Sekunden hinter dem italienischen Meister. Und auch der Kolumbianer Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) ist mit 35 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz, nachdem der Weltverband UCI seine 20-Sekunden-Strafe wieder aufgehoben hat. Dazu hat Sky in Landa eine weitere Option, der Spanier liegt als Fünfter nur noch 1:09 Minuten hinter Aru.