Turn-WM Alt kämpft um Gold am Schwebebalken

Angeführt von Gesamtweltcup-Siegerin und Gold-Mitfavoritin Tabea Alt haben sich die deutschen Kunstturnerinnen bei der WM in Montréal insgesamt fünf Startplätze für die Finaldurchgänge gesichert. Alt qualifizierte sich als Zwölfte wie Elisabeth Seitz für die Mehrkampfentscheidung und steht zudem als Vorkampfbeste im Finale am Schwebebalken. Dort wird die 17-Jährige auf Pauline Schäfer treffen, Seitz wird außerdem in den Medaillenkampf am Stufenbarren einsteigen.

"Es war ein toller Durchgang", sagte Bundestrainerin Ulla Koch. Selbst wenn es für die Vierte im Bunde, die Stuttgarterin Kim Bui, nicht für einen Finalplatz am Barren gereicht hatte, "haben alle Turnerinnen ihre Nominierung voll gerechtfertigt".

Alt krönte ihren Vorkampf am Stufenbarren, bei dem sie den Holm einmal verfehlte und absteigen musste, mit zwei komplett neuen Elementen, die ihr vom Internationalen Turnerbund anerkannt wurden. Diese Elemente könnten damit in Zukunft in den Internationalen Wertungsvorschriften, dem Code de Pointage, ihren Namen tragen. Alt gilt als kommender Star der deutschen Turnerszene und potenzieller Nachfolger des zurückgetretenen Fabian Hambüchen.