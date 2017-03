Box-Weltmeister Tyron Zeuge Der letzte Mohikaner

Für jemanden, der Box-Deutschland fast im Alleingang vor dem drohenden Untergang retten soll, macht Tyron Zeuge einen erfrischend entspannten Eindruck. Vor seinem WBA-WM-Kampf im Supermittelgewicht gegen den Nigerianer Isaac Ekpo am Samstagabend (ab 22.50 Uhr, TV: Sat.1) ist der Berliner fröhlich wie immer und flachst mit seinem Team. Von besonderem Druck will er nichts wissen, obwohl er der letzte verbliebene deutsche Weltmeister bei einem der vier großen Profi-Verbände ist.

Das war mal anders.

Ende 2009 führten IBF, WBA, WBC und WBO noch zeitgleich acht deutsche Titelträger, Interims-Weltmeister eingeschlossen. Doch Arthur Abraham, Felix Sturm und Jürgen Brähmer, die bekanntesten Vertreter der bisher letzten großen deutschen Box-Generation, verloren ihre Gürtel im vergangenen Jahr. Marco Huck war schon 2015 entthront worden. Jack Culcay unterlag vor zwei Wochen im WM-Kampf gegen den Amerikaner Demetrius Andrade knapp nach Punkten.

Bleibt nur noch "der letzte Mohikaner", wie Kalle Sauerland Titelträger Zeuge nennt. Der Promoter Sauerland wird nicht müde, die Bedeutung des 24-Jährigen zu betonen - "nicht nur für uns als Firma, sondern für ganz Deutschland". Ein WM-Kampf verkauft sich eben besser, wenn es um das Schicksal des gesamten Landes geht. Der Weltmeister selber sieht das deutlich entspannter: "Ich habe mich gewissenhaft auf diesen Kampf vorbereitet und weiß, was ich kann", sagte Zeuge bei der abschließenden Pressekonferenz. "Am Samstag gebe ich alles für den Sieg - ich tue das allerdings für mich und für niemand anderen!"

Schlagfertig, bodenständig, authentisch

Zeuge ist ehrlich und dabei so unterhaltsam, dass es schade ist, wie wenige Menschen ihn bisher kennen. Unmittelbar nachdem er sich im November 2016 durch einen K.-o.-Sieg gegen den Italiener Giovanni de Carolis zum Weltmeister gekrönt hatte, wurde er gefragt, was er sich von seiner WM-Börse kaufen wolle. Zeuge überlegte kurz und sagte dann: "Ick hab jetzt richtig Bock auf ne Currywurst mit Pommes!"

Das Beste an der Antwort: Sie klang nicht auswendig gelernt oder von PR-Profis souffliert, Zeuge ist aufrichtig. Zu seiner ersten Titelverteidigung nach Potsdam reiste der 24-Jährige nicht in einer dicken schwarzen Limousine, wie man es von Abraham oder Huck kennt. Der Weltmeister fährt einen kleinen, grünen Nissan Micra, auf dessen Rückbank es im Normalfall nach eigener Aussage "aussieht wie Sau". Schlagfertig und bodenständig, volksnah und authentisch - so wünscht man sich einen Hoffnungsträger, eine Identifikationsfigur. Zeuge ist die perfekte Mischung aus Schwiegermutters Liebling Henry Maske und Schnodderschnauze Graciano Rocchigiani.

Doch noch gibt es Zweifel, ob Zeuge die großen Fußstapfen wirklich ausfüllen kann. Im März 2012 holte Sauerland den damals 19-Jährigen von den Amateuren zu den Profis. Nach verheißungsvollem Start stagnierte seine Entwicklung. Hinter vorgehaltener Hand war die Rede von Disziplin- und Gewichtsproblemen. Bei allem Talent soll Zeuge nie zu denjenigen gehört haben, die als Erste ins Gym kommen und als Letzte gehen. Die Antriebslosigkeit hatte einen tragischen Grund: Am 9. Mai 2012, vier Tage nach seinem zweiten Profikampf, starb Zeuges Vater bei einem Motorradunfall. Nach außen zeigt der lebenslustige junge Mann nicht, was dieser Schicksalsschlag mit ihm gemacht hat.

Gegen Ekpo ist Zeuge klarer Favorit

Dass er trotzdem Weltmeister wurde, hat Zeuge nicht nur Promoter Sauerland zu verdanken, sondern auch Jürgen Brähmer, der Zeuge ab 2016 trainierte und ihn von Schwerin aus zur Weltmeisterschaft führte. "Tyron ist schon einen großen Schritt gegangen und hat sich aus seiner Komfortzone bewegt", sagt Brähmer: "Er hat für den Erfolg quasi alles hinter sich gelassen." Zeuges Stärke laut dem Trainer: "Er wächst mit den Aufgaben."

Neben Brähmer wird gegen Ekpo erstmals auch Michael Timm, Ziehsohn des verstorbenen Meistertrainers Fritz Sdunek, in Zeuges Ecke stehen. Timm betreute bei Universum Box-Promotion acht Profi-Weltmeister. Zuletzt hatte er mit den Amateuren im Olympia-Stützpunkt Schwerin gearbeitet und durfte wegen der in Deutschland traditionell strikten Trennung zwischen Amateur- und Profiboxen offiziell keine Profis trainieren. Seit Ende Februar kooperieren beide Bereiche weitgehend - vor allem auf Antrieb von Timm, Brähmer und Sauerland-Geschäftsführer Frederick Ness.

Mit einem erfahrenen Trainer wie Timm könnte Zeuge mittelfristig tatsächlich zu einem der Retter des deutschen Boxens werden. Den Kampf gegen Ekpo würde er vermutlich aber auch ohne die zusätzliche Unterstützung gewinnen. Der Nigerianer hat bislang keinen ernst zu nehmenden Gegner besiegt. In der inoffiziellen unabhängigen Weltrangliste (www.boxrec.com) steht er über 50 Plätze hinter Zeuge. Was jemanden wie Ekpo als Pflichtherausforderer qualifiziert, wissen nur der zuständige Weltverband WBA und Promoter Don King, der aufgrund einer Krankheit nicht nach Potsdam kommen konnte, aber trotzdem mitverdient.

Box-Deutschland darf sich wohl darauf freuen, auch nach dem Kampf noch einen Weltmeister zu haben. Und Tyron Zeuge wird es egal sein, wie schwach sein Gegner ist, solange er nach dem Kampf nur seine Currywurst bekommt.