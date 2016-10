Box-Weltmeister Tyson Fury gibt WM-Titel zurück

Der britische Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat nach einer langen Auszeit seine drei Weltmeistertitel zur Verfügung gestellt. "Ich bin im Moment nicht in der Lage, meine Titel im Ring zu verteidigen, und ich habe die schwere und emotionale Entscheidung getroffen, nun offiziell meine wertvollen Welttitel abzugeben", heißt es in einer aktuellen Mitteilung seines Managements. Der 28-Jährige wolle sich in Zukunft darauf konzentrieren, sich vollständig zu erholen, "ohne jeglichen Druck und mit der nötigen Hilfe medizinischer Experten".

Fury hatte im November vergangenen Jahres noch Wladimir Klitschko besiegt. Doch der WM-Rückkampf platzte kürzlich bereits zum zweiten Mal, kurz zuvor war bekannt geworden, dass Fury am 22. September positiv auf die Einnahme von Kokain getestet worden war. Aufregung gab es auch um seine Ankündigung eines Rücktritts - und um das Dementi kurz darauf.

Er wünsche den nächsten Titel-Anwärtern alles Gute, heißt es nun in der Mitteilung. Die Rückgabe der Gürtel der Verbände WBO, WBA und IBO sei "nur fair und richtig für den Boxsport". Er selbst widme sich nun der nächsten Herausforderung in seinem Leben. "Ich weiß, diesen Kampf werde ich gewinnen - genauso wie den gegen Klitschko."

Am vergangenen Wochenende hatte Furys Trainer und Onkel noch über seinen Schützling gesagt, der befinde sich auf einem Selbstzerstörungstrip. In der Mitteilung wird Peter Fury nun wie folgt zitiert: "Tyson wird nicht nur zurückkommen - er wird sich auch das zurückholen, was ihm zusteht."

Wie es in der Königsdisziplin des Boxens weitergeht, sollte Fury nie wieder in den Ring steigen, lesen Sie hier.