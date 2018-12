Die Waage, mit der die Kampfgewichte von Muhammad Ali und Joe Frazier für den legendären "Thrilla in Manila" ermittelt wurden, zeigt nur bis 100 Kilogramm an. Am 1. Oktober 1975 boxten Ali und Frazier auf den Philippinen um die Schwergewichts-Weltmeisterschaft nach Version der WBA und WBC. Damals war das 100-Kilo-Limit ausreichend.

43 Jahre später sieht das anders aus. Für den Kampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder, die in der Nacht zu Sonntag (5 Uhr deutscher Zeit, DAZN) in Los Angeles um den WBC-Titel boxen, wurde eine Waage mit höherer Maximallast benötigt - wegen Fury. Der Brite wird mit 116,3 Kilogramm in den Ring steigen.

Ali war nicht nur der "Größte", weil er sich selbst dazu erklärt hatte. Mit 1,91 Meter gehörte er auch zu den körperlich größten Boxern seiner Zeit. Fury wäre mit seinen 2,06 Meter in der Ali-Zeit ein abnormer Riese gewesen. Heute ist er zwar immer noch groß, aber eben auch nicht viel größer als zum Beispiel Wilder (2,01 Meter) oder Anthony Joshua (1,98 Meter).

Fury hat Entertainment-Qualität

Zeiten und Maße ändern sich. Klar ist aber auch: Was aktuelle Schwergewichtler den früheren Idolen körperlich voraushaben, fehlt ihnen im historischen Vergleich an Charakter und Charisma. Dabei hätte gerade Fury innerhalb wie außerhalb des Rings die Voraussetzungen gehabt, zum Ali-Nachfolger zu werden.

Der Box-Stil des Briten ist innovativ und unverwechselbar. Für seine Größe ist er bemerkenswert schnell und beweglich - fast and furyous. Das sieht zwar eigenartig aus, ist aber sehr effektiv, wie unter anderem Wladimir Klitschko erfahren musste. Der Ukrainer, der das Schwergewicht zuvor mehr als zehn Jahre dominiert hatte, war gegen Fury im November 2015 chancenlos.

Rund um seinen größten Erfolg stellte Fury auch seine Entertainer-Fähigkeiten unter Beweis. Es gibt keinen Boxer in seiner Generation, der bei Pressekonferenzen unterhaltsamer und lustiger ist als der Brite. Mal verkleidet er sich als Batman, dann macht er Witze über sein Übergewicht. Nach dem Sieg gegen Klitschko sang Fury noch im Ring "I don't want to miss a thing" von Aerosmith - für den Unterlegenen muss das besonders demütigend gewesen sein.

In solchen Momenten erinnert Furys Gehabe an Ali, der sich neben seiner herausragenden Qualität im Ring auch dadurch einen Namen machte, dass er seine Gegner verhöhnte und provozierte.

Die dunkle Seite des Tyson Fury

Doch trotz der Parallelen wird Fury nie in einem Atemzug mit Ali als eine der größten Sportpersönlichkeiten der Geschichte genannt werden. Denn während sich Ali neben all seiner Exzentrik für Menschenrechte, Frieden und Freiheit einsetzte, spaltet Fury, anstatt zu vereinen.

In Interviews hat er Homosexualität mehrfach mit Pädophilie und Sodomie gleichgesetzt. Auch zu rassistischen und antisemitischen Äußerungen lässt sich der Brite immer wieder hinreißen. Es sind die Momente, in denen seine Herkunft am deutlichsten zum Vorschein kommt. Fury nennt sich selbst stolz "Gypsy King". Er entstammt einer Sippe mit Ursprung bei den "Irish Travellers", einer Roma-ähnlichen Volksgruppe mit eigenem Rechts- und Moralverständnis.

Sein Vater John wurde 2011 zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er einem Bekannten bei einer öffentlichen Auktion mit bloßen Händen ein Auge ausgestochen hatte. Auslöser der Auseinandersetzung soll ein Streit über eine Flasche Bier zwölf Jahre zuvor gewesen sein.

Nachdem er Klitschko besiegt und sich zum Weltmeister gekrönt hatte, beklagte Tyson Fury wiederholt, dass ihm in England nicht genug Respekt und Anerkennung für seine Leistungen entgegengebracht werde. Der Grund dafür sei, dass die Briten einem "Gypsy" den Erfolg nicht gönnen würden.

Kokainsucht, Übergewicht, Suizidgedanken

Seine Unzufriedenheit gepaart mit den Millioneneinnahmen und dem Gefühl der Unbesiegbarkeit gipfelte in der bisher dunkelsten Phase in Furys Leben. Ein geplanter Rückkampf gegen Klitschko 2016 platzte, nachdem der Brite bei einer Dopingkontrolle positiv auf Kokain getestet wurde.

In Folge seiner Feierexzesse war er der Droge verfallen. Fury wurde gesperrt, erklärte dann seinen Rücktritt, verlor Fokus und Orientierung im Leben, trainierte nicht mehr, nahm stark zu und wog zwischenzeitlich mehr als 180 Kilogramm. Später sprach er öffentlich über Suizidgedanken.

Inzwischen sagt er, der Boxsport habe sein Leben gerettet. Im Herbst 2017 begann Fury mit der Vorbereitung seines von den allermeisten für unmöglich gehaltenen Comebacks, trainierte 60 Kilo ab und kehrte im Juni 2018, nach Ablauf seiner zweijährigen Sperre, in den Ring zurück. Da er bislang keinen Kampf verloren hat, sieht er sich immer noch als "Linear World Heavyweight Champion".

Tyson glaubt an Fury

Obwohl der Beweis noch aussteht, dass Fury überhaupt besiegbar ist, gilt der Brite im Kampf gegen Wilder als Außenseiter. Denn auch sein Gegner, der amtierende WBC-Weltmeister, ist noch ungeschlagen und hat eine überragende K.o.-Quote. Und es wäre tatsächlich eins der größten Comebacks der Box-Geschichte, sollte sich Fury nach all den Rückschlägen und persönlichen Dramen erneut zum Weltmeister krönen.

Einer der Experten, die an Fury glauben und sich für ihn freuen würden, ist sein Namensgeber. Mike Tyson war 1988, als Fury geboren wurde, ungeschlagener Weltmeister und auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Heute sagt Tyson, Wilder könne zwar hart zuschlagen, aber eben doch nicht so hart, wie es das Leben bei Fury schon getan habe.

"Nichts ist vergleichbar mit der Willensstärke, die Fury innerhalb und außerhalb des Rings gezeigt hat", meint Tyson. "Natürlich hat er eine gute Chance, den Kampf zu gewinnen." Dem lässt sich schwer widersprechen. Immerhin hat Fury in der Vergangenheit gezeigt, dass er jeden Gegner schlagen kann. Sogar sich selbst.