Sensation in New York Sloane Stephens gewinnt US Open

Die ungesetzte Sloane Stephens hat sensationell die US Open gewonnen. Die 24-jährige US-Amerikanerin setzte sich im rein amerikanischen Finale von New York glatt 6:3, 6:0 gegen Madison Keys durch. Nach nur 61 Minuten verwandelte Stephens ihren dritten Matchball.

"Das ist unglaublich. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein Unentschieden gegeben hätte, denn Maddie ist meine beste Freundin auf der Tour", sagte Stephens nach ihrem Überraschungserfolg. Von einem Unentschieden war das Match aber sehr weit entfernt.

Keys erwischte im Endspiel einen schwarzen Tag und leistete sich 30 unerzwungene Fehler. "Ich habe nicht mein Tennis spielen können. Aber wenn ich es akzeptiere, gegen jemanden zu verlieren, dann gegen Sloane", sagte die Verliererin.

Beide Spielerinnen standen zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Finale und wirkten entsprechend fahrig. Doch Stephens, die als Weltranglisten-83. die am schlechtesten platzierte US-Open-Siegerin aller Zeiten ist, bekam ihre Nerven besser in den Griff.

Durch den Sieg wird sich Stephens auf Platz 17 der Weltrangliste verbessern, Anfang August hatte sie noch auf Rang 934 gestanden.