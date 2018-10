Chaoskampf in der UFC Warum sich McGregor trotz Niederlage als Sieger sieht

Der ungeschlagene UFC-Champion Khabib Nurmagomedov hat seinen WM-Titel im Leichtgewicht in der Nacht zu Sonntag in Las Vegas gegen Superstar Conor McGregor verteidigt. Der russische Star der gemischten Kampfkünste (Mixed Martial Arts, kurz: MMA) dominierte das Duell mit seinen überragenden Ringerfähigkeiten, zwang seinen irischen Gegner immer wieder auf den Boden und deckte ihn dort mit harten Schlägen ein.

Das Ende kam in der vierten Runde, als der chancenlose McGregor in einem Würgegriff zum Zeichen der Aufgabe abklopfte. Eigentlich wäre es ein guter Moment gewesen, die Rivalität zwischen den beiden zu beenden. Sie hätten sich die Hände geben und gemeinsam darüber freuen können, dass sie viel Geld verdient haben. Nurmagomedov war so klar überlegen, dass er sogar über die Provokationen, Beleidigungen und Angriffe seines Gegners im Vorfeld hätte lachen können.

Doch es passierte genau das Gegenteil: Nach dem Kampf schrie der Russe zunächst den sichtlich benommenen McGregor an, schleuderte dann seinen Mundschutz in dessen Ecke und sprang schließlich über die Käfigwand mitten in das Betreuerteam des Iren, wo er wild um sich schlug, bis ihn die Sicherheitskräfte wegzerren konnten. Gleichzeitig kletterten Mitglieder aus Nurmagomedovs Team in den Käfig und prügelten dort auf den wehrlosen McGregor ein.

AP Khabib Nurmagomedov umringt von Polizisten

Wie konnte es so weit kommen?

Dass er der größte Star im Mixed Martial Arts ist und mehr Geld verdient als jeder UFC-Kämpfer vor ihm, hat McGregor nicht nur seinen Fähigkeiten im Käfig, sondern auch und vor allem seiner extrovertierten Persönlichkeit zu verdanken. Der Ire ist ein Großmaul und liebt es, seine Gegner bei Pressekonferenzen herabzuwürdigen und bis aufs Blut zu reizen.

Auch für Nurmagomedov fand er eine Reihe von sehr expliziten rassistischen, islamfeindlichen und sexistischen Beleidigungen, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden sollen. Zudem bezeichnete er den Vater des Russen als "weinerlichen Feigling" und dessen Manager als "Terroristen-Spitzel". All das geschah in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Kampf.

Schon im April war es zu einem tätlichen Angriff durch McGregor und sein Team auf einen UFC-Bus gekommen, in dem unter anderem Nurmagomedov saß. Dabei hatte der Ire unter anderem eine Sackkarre durch eine Seitenscheibe geworfen. Glücklicherweise gab es keine Schwerverletzten. McGregor war daraufhin verhaftet und wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung angezeigt worden.

Nur weil er sich vor Gericht reuig zeigte, auf schuldig plädierte, sich mit den Geschädigten auf einen Vergleich einigte sowie unter anderem Sozialstunden und Anti-Aggressionstraining als Auflagen akzeptierte, blieb ihm eine Haftstrafe erspart. Die UFC suspendierte ihn - bis zum Kampf gegen Nurmagomedov, der seinen anschließenden Ausraster mit den andauernden Provokationen und Attacken McGregors im Vorfeld begründete.

Was ist der Grund der Rivalität?

Im August 2016 gewann McGregor, damals amtierender UFC-Champion im Federgewicht, zusätzlich die Leichtgewichts-Weltmeisterschaft und wurde damit zum ersten MMA-Kämpfer, der zwei UFC-Titel zur selben Zeit hielt. Weil er im Anschluss die Sportart wechselte und ein Jahr später zum sogenannten "Milliardenkampf" gegen Floyd Mayweather jr. in den Boxring stieg, erkannte ihm die UFC den Leichtgewichtstitel wieder ab und sprach ihn dem Interims-Champion Nurmagomedov zu.

McGregor empfand das als persönlichen Affront, für den er den Russen und sein Team verantwortlich machte. Zudem missfiel ihm, dass sich der ungeschlagene Nurmagomedov als bester MMA-Kämpfer der Welt inszenierte und feiern ließ.

Was folgt aus dem Eklat?

REUTERS Empfang für Khabib Nurmagomedov in Machatschkala

Nurmagomedov wurde bei der Rückkehr in seine Heimat im Kaukasus begeistert gefeiert. Hunderttausende Fans empfingen ihn in Machatschkala, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Dagestan. Während seine Landsleute stolz auf den Erfolg sind, stellt sich die Frage, wie lange sich der Russe selbst über den Sieg freuen kann.

McGregor hat zwar von einer Anzeige abgesehen, trotzdem könnten Nurmagomedov und seinem Team strafrechtliche Konsequenzen drohen. In diesem Fall würde er für künftige Einreisen in die Vereinigten Staaten vermutlich kein Visum mehr erhalten und könnte seinen Titel nicht verteidigen. Eventuell sieht sich die UFC ohnehin gezwungen, ihm den Gürtel abzunehmen, um die eigene Marke zu schützen.

Das Unternehmen ist definitiv ein Verlierer der Massenschlägerei. Auch wenn die Veranstaltung eine der umsatzstärksten der MMA-Geschichte gewesen sein dürfte und durch das anschließende Chaos international für Aufsehen gesorgt hat, fühlt sich die UFC durch den Skandal um viele Jahre zurückgeworfen, wie Präsident Dana White einräumte. Die Organisation bemüht sich mit moderner Inszenierung und Hochglanzveranstaltungen darum, den brutalen Käfigkampf salonfähig zu machen.

AP UFC-Präsident Dana White

Bislang mit Erfolg. White und sein Team haben lukrative TV-Verträge abgeschlossen, die in großen Arenen stattfindenden Events sind regelmäßig ausverkauft und McGregor wurde vom Mixed Martial Artist zum globalen Phänomen. Auf die Frage, wann er Milliardär sein werde, antwortete der Ire kürzlich bei einer Pressekonferenz: "Mit 35." Das wäre in fünf Jahren - und es erscheint möglich. Auf der aktuellen Forbes-Liste der bestverdienenden Sportler rangiert McGregor mit Einnahmen von 99 Millionen US-Dollar auf Rang vier - vor Superstars wie Neymar, LeBron James und Roger Federer.

Weil er das Zugpferd der gesamten Branche ist und beim Chaos vom vergangenen Wochenende eher Opfer als Täter war, dürfte der Ire glimpflich davonkommen. Er selber sieht sich sogar als Sieger.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8. Oktober 2018

Wie kommt McGregor auf diese Idee, obwohl er im Kampf klar unterlegen war und aufgeben musste, obwohl er im Vorfeld so sehr angegeben und provoziert hatte, dass man ihm zumindest eine Mitschuld an den Ausschreitungen geben muss?

Die Antwort ist denkbar einfach: "Ich freue mich auf das Rematch", schrieb McGregor auf Twitter. Und das kann er auch. Denn selbst wenn er erneut gegen Nurmagomedov verlieren sollte, wird nach den skandalösen Ereignissen vom vergangenen Wochenende die ganze Welt die Neuauflage sehen wollen. Damit ist die nächste achtstellige Kampfbörse garantiert, und er kommt seinem Milliardärsziel einen Schritt näher. Und das alles für Beleidigungen und Prügel.