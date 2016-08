US Open: Alexander Zverev gewinnt Hitzeduell gegen Brands

Bei schwülheißen Bedingungen hat Alexander Zverev das deutsche Erstrunden-Duell bei den US Open gegen Daniel Brands für sich entschieden. Der 19 Jahre alte Hamburger setzte sich nach gut zweieinhalb Stunden 3:6, 6:1, 6:4, 7:6 gegen den Bayern Brands durch. Nach dem Sieg seines zehn Jahre älteren Bruders Mischa tags zuvor stehen damit erstmals die beiden Zverev-Brüder bei einem Grand-Slam-Turnier gemeinsam in Runde zwei.

Auf dem Außenplatz 5 tat sich Alexander Zverev anfangs schwer gegen den als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschten Brands. Immer wieder ließ sich der Teenager eine mit Eiswürfeln gefüllte Handtuchrolle in den Nacken legen. Als Brands nach 35 Minuten den ersten Satz für sich entschied, schleuderte der impulsive Zverev erstmals seinen Schläger auf den blauen Betonboden. Anschließend aber fand der Norddeutsche immer besser seinen Rhythmus und diktierte fortan den Großteil der Ballwechsel.

Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde bekommt es der Weltranglisten-28. Zverev am Donnerstag mit dem Briten Daniel Evans zu tun, der Rajeev Ram aus den USA 6:2, 4:6, 7:5 und 6:1 besiegte. Mischa Zverev bestreitet sein Zweitrunden-Match gegen den Amerikaner Jack Sock am Mittwoch. Als Zweiter der insgesamt acht deutschen Tennis-Männer schied Benjamin Becker dagegen aus. Der 35 Jahre alte Saarländer musste sich dem an Nummer sechs gesetzten Japaner Kei Nishikori 1:6, 1:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

Philipp Kohlschreiber hat sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Nicolas Mahut angeschlagen aufgegeben. Der Deutsche lag zu diesem Zeitpunkt 3:6, 5:7, 0:1 zurück. Damit endet Kohlschreibers Grand-Slam-Jahr mit einer weiteren Enttäuschung, bereits in Melbourne, Paris und Wimbledon war er in der ersten Runde ausgeschieden.

Bei den Frauen hatte die an fünf gesetzte Rumänin Simona Halep keine Mühe in ihrem Erstrundenmatch gegen Kirsten Flipkens aus Belgien. In nicht einmal 60 Minuten setzte sich Halep 6:0, 6:2 durch. Dagegen ist Ana Ivanovic bereits ausgeschieden. Die frühere Weltranglisten-Erste und Ehefrau von Bastian Schweinsteiger scheiterte an der Tschechin Denisa Allertova 6:7, 1:6.