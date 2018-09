Philipp Kohlschreiber hat Alexander Zverev eine weitere Enttäuschung beschert. Der 34-Jährige siegte in der dritten Runde 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3 und zog damit zum fünften Mal ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers in New York ein. Der 21-jährige Zverev stand zwar zum ersten Mal unter den letzten 32, der Weltranglistenvierte galt aber auch in New York als Mitfavorit.

"Meine Variabilität hat sich ausgezahlt, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung", sagte Kohlschreiber. "Ich habe sehr gut retourniert, das war ein Schlüssel." Der 34. der Weltrangliste ärgerte den fast zwei Meter großen Zverev immer wieder mit Winkelspiel und der kurzen, unterschnittenen Rückhand. Denn, so Kohlschreiber: "Er bewegt sich nicht gut zum Netz."

AFP Philipp Kohlschreiber

Kohlschreiber holte im ersten Satz Rückstände von 0:2 und 3:5 auf und nahm Zverev, der in den ersten beiden Runden insgesamt nur ein Aufschlagspiel abgegeben hatte, schon dabei zweimal den Aufschlag ab. Im Tiebreak war Zverev überlegen, doch Kohlschreiber verfolgte konsequent seinen Plan, Zverev mit variablem Spiel zu Fehlern zu verleiten. Zudem nutzte er seine Chancen besser und holte sich mit der ersten Möglichkeit den zweiten Satz.

Danach war Kohlschreiber sogar der dominierende Akteur, während Zverev zunehmend frustriert wirkte. Als er im vierten Satz einen 3:0-Vorsprung verspielte, zertrümmerte er sogar seinen Schläger.

"Ich habe während des gesamten Matches nicht mein bestes Tennis gespielt", sagte Zverev anschließend. Sein neuer Trainer Ivan Lendl habe ihn schon vor dem ersten Match in Flushing Meadows gewarnt. Es sei ein langer Weg, "ein Prozess", bis man bei den vier wichtigsten Turnieren der Welt sein bestes Tennis abrufe. "Hoffentlich spielst du gut bei den US Open, aber wir schauen mehr auf die kommenden Jahre", habe Lendl gesagt.

Auch Djokovic weiter - Aus für Jan-Lennard Struff

Kohlschreiber trifft am Montag auf den ehemaligen US-Open-Finalisten Kei Nishikori aus Japan und ist nun als letzter Deutscher noch dabei. Vor Zverev war am Samstag bereits Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ausgeschieden. Jan-Lennard Struff verlor bei seiner Drittrunden-Premiere 4:6, 1:6, 6:7 (4:7) gegen den belgischen Weltranglistenzehnten David Goffin.

Wimbledonsieger Novak Djokovic hingegen besiegte den Franzosen Richard Gasquet 6:2, 6:3, 6:3. Der Serbe trifft am Montag auf den Portugiesen João Sousa, der erstmals unter den letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier dabei ist.