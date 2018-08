Erstrundenaus bei den US Open Petkovics Grand-Slam-Fluch hält an

Andrea Petkovic ist bei den US Open in New York in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-89. unterlag der letztjährigen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland in einer teils hochklassigen Partie nach 2:18 Stunden 4:6, 6:4, 5:7.

Besonders spannend war die Schlussphase der Partie. Petkovic wehrte vier Matchbälle ab und kämpfte sich zurück. Am Ende war das Spiel ihrer Gegnerin aber zu druckvoll. Petkovic, die 2011 das Viertelfinale in Flushing Meadows erreicht hatte, scheiterte zum zweiten Mal in Folge zum Auftakt des letzten Grand Slam des Jahres.

Insgesamt wartet die ehemalige Top-Ten-Spielerin seit nunmehr 18 Grand-Slam-Turnieren auf den Einzug in ein Achtelfinale. 2014 feierte sie in Paris mit dem Erreichen des Halbfinales ihren größten Karriereerfolg, anschließend verlor sie immer spätestens in der dritten Runde bei einem der vier großen Turniere.

Siegemund ist raus, Favoritinnen problemlos weiter

Auch Laura Siegemund hat den Einzug in die zweite Runde verpasst und wartet weiter auf ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier seit zwei Jahren. Die 30-Jährige verlor gegen die an Position 20 gesetzte Japanerin Naomi Osaka nach 1:18 Stunden 3:6, 2:6.

Zuletzt hatte Siegemund 2016 in Flushing Meadows ein Match bei einem der vier Majors gewonnen, im Mai 2017 riss sie sich das Kreuzband im rechten Knie. Seitdem kämpft sie um den Anschluss an die Weltspitze, derzeit belegt sie Platz 146 im WTA-Ranking.

JOHN G MABANGLO/EPA-EFE/REX/Shutterstock Laura Siegemund in New York

Am Montag hatten Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria für einen perfekten Start der deutschen Tennisspielerinnen in der US-Metropole gesorgt. In der zweiten Runde am Mittwoch trifft Wimbledon-Halbfinalistin Görges auf die Russin Jekaterina Makarowa, Witthöft ist gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ebenso Außenseiterin wie Maria gegen die Ukrainerin Elina Switolina.

Mit Caroline Wozniacki und Petra Kvitova erreichten zwei Favoritinnen problemlos die zweite Runde. Am ersten Tag sorgte das Aus von Simona Halep für eine große Überraschung. Die French-Open-Siegerin und Weltranglistenerste aus Rumänien unterlag der Estin Kaia Kanepi in zwei Sätzen 2:6, 4:6.