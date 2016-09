US-Open Murray ist raus - Siegemund erreicht Mixed-Finale

Der Weltranglistenzweite Andy Murray ist nach einer Fünf-Satz-Niederlage gegen Kei Nishikori bei den US Open im Viertelfinale gescheitert. Der Tennis-Olympiasieger aus Großbritannien unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Japaner 6:1, 4:6, 6:4, 1:6, 5:7. Murray verpasste damit die Chance, als vierter Spieler nach Rod Laver, Roger Federer und Novak Djokovic in einem Jahr alle vier Endspiele bei den Grand-Slam-Turnieren zu erreichen.

Kei Nishikori trifft nun im Kampf um den Einzug ins Finale am Freitag auf Stan Wawrinka oder Juan Martin del Potro. Der Japaner stand bei den US Open 2014 im Endspiel und verlor gegen den Kroaten Marin Cilic.

In der Mixed-Konkurrenz erreichte Laura Siegemund das Finale. Gemeinsam mit ihrem kroatischen Partner Mate Pavic gewann die 28-Jährige aus Metzingen gegen den Serben Nenad Zimonjic und Chan Yung-Jan aus Taiwan mit 7:6 (7:5), 7:5. Im Einzel war Siegemund in der dritten Runde gegen Venus Williams ausgeschieden.

"Ich wollte nicht frühzeitig abreisen", sagte Siegemund nach dem unerwarteten Erfolg. Erst kurz vor Turnierbeginn hatte sie sich mit Pavic zusammengetan und stand wegen ihrer schweren Erkältung kurz vor der Absage für das Mixed. Nun hat sie allein für den Finaleinzug 35.000 Dollar sicher. Für einen Erfolg im Endspiel am Freitag gegen Coco Vandeweghe und Rajeev Ram würden Siegemund und Pavic gemeinsam 150.000 Dollar bekommen.

AFP Karolina Pliskova

Bei den Damen erreichte Karolina Pliskova das Halbfinale der US Open - als erste tschechische Tennisspielerin seit Jana Novotna im Jahr 1998. Die 24-Jährige besiegte im Viertelfinale Ana Konjuh aus Kroatien 6:2, 6:2. Sie trifft nun entweder auf die 22-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams oder auf Simona Halep.

Pliskova hatte sich in der Runde zuvor nach der Abwehr eines Matchballs gegen Serenas ältere Schwester Venus Williams durchgesetzt. Sie steht zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere in der Vorschlussrunde. Eine Woche vor Beginn der US Open hatte Pliskova das Endspiel von Cincinnati gegen Angelique Kerber gewonnen.