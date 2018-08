US Open Kerber quält sich in die dritte Runde, Zverev mühelos weiter

Angelique Kerber musste lange um den Einzug in die dritte Runde der US Open bangen, konnte aber am Ende jubeln: Die 30-Jährige, die das Turnier in New York 2016 gewonnen hatte, lag gegen die Schwedin Johanna Larsson bereits 6:2, 5:2 in Führung, vergab jedoch zwei Matchbälle und siegte erst nach 2:23 Stunden, 6:2, 5:7, 6:4 war der Endstand.

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad hatte die dreifache Grand-Slam-Siegerin zu kämpfen. Zwischenzeitlich waren ihr körperliche Probleme deutlich anzumerken. Kerber ist die letzte deutsche Spielerin im Turnier, nachdem Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria am Tag zuvor ausgeschieden waren. Kerber trifft nun in der dritten Runde am Samstag auf Dominika Cibulkova aus der Slowakei.

Bei den Männern hat der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev zum ersten Mal die dritte Runde der US Open erreicht. Der 21-Jährige schlug den 15 Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut 6:4, 6:4, 6:2. Zverev trifft nun am Samstag entweder auf Landsmann Philipp Kohlschreiber oder auf Matthew Ebden aus Australien.

Weitere Ergebnisse bei den US Open am Donnerstag:

Petra Kvitova (Tschechien) - Yafan Wang (China) 7:5, 6:3

Naomi Osaka (Japan) - Julia Glushko (Israel) 6:2, 6:0