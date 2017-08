Titelverteidigerin der US Open Angelique Kerber scheitert in Runde eins

Schwere Niederlage für Angelique Kerber: Die Gewinnerin der US Open 2016 ist beim Tennisturnier in New York bereits in der Auftaktrunde gescheitert. Die Deutsche verlor in zwei Sätzen 3:6, 1:6 gegen eine starke Naomi Osaka aus Japan. Damit wird die ehemalige Weltranglistenerste auch aus den Top Ten fallen.

Nach nur 64 Minuten war das Match vorbei. Es ist das erste Mal seit 2005 (damals war die Russin Swetlana Kusnezowa betroffen), dass eine Titelverteidigerin in Flushing Meadows in der ersten Runde verloren hat - und erst das insgesamt fünfte Mal in der Open Era seit 1968.

Für die zweimalige Siegerin eines Grand-Slam-Turniers ist das frühe Aus ein weiterer Tiefpunkt einer enttäuschenden Saison. Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres war Kerber als Titelverteidigerin im Achtelfinale gescheitert. Bei den French Open hatte sie ebenfalls ein Erstrunden-Debakel erlebt. In Wimbledon war im Achtelfinale nach einer starken Leistung gegen die spätere Turniersiegerin Garbiñe Muguruza Schluss.

Mit einem Doppelfehler gab Kerber der Japanerin bei 3:4 die Möglichkeit zum Break und gab das Spiel ab. Mit einer Vorhand ins Netz beim Return überließ sie der Außenseiterin wenig später den ersten Satz. Noch schlimmer sah es im zweiten Satz aus: Osaka spielte weiter mutig und besiegte die verunsicherte Kerber 6:1.

"Osaka hat wirklich tolles Tennis gespielt, hat immer die Initiative ergriffen", sagte die deutsche Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport über den Erfolg der Außenseiterin. Für die aktuelle Nummer 48 der Weltrangliste war es der erste Erfolg gegen eine Top-Ten-Spielerin.