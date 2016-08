Auftakt der US Open: Kerber locker weiter, Lisicki scheitert

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres hat begonnen - und die deutschen Tennis-Profis haben einen durchwachsenen Start in die US Open hingelegt.

Sabine Lisicki hat ihre sportliche Krise fortgesetzt. Die einstige Wimbledonfinalistin kassierte bei der mit 46,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in New York gegen die Kasachin Julia Putinzewa eine 1:6, 2:6-Niederlage und schied als dritte deutsche Tennisspielerin bei den US Open aus. Zuvor hatten auch Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam ihre Erstrundenpartien verloren. Barthel unterlag der US-Amerikanerin Christina McHale 2:6, 2:6, Friedsam musste sich der an Nummer sieben gesetzten Italienerin Roberta Vinci 2:6, 4:6 geschlagen geben.

In die zweite Runde eingezogen ist Angelique Kerber, die sich gegen Polona Hercog durchsetzte. Die Slowenin musste beim Stand von 6:0, 1:0 für Kerber entkräftet aufgeben. In der nächsten Runde trifft Kerber auf Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien. Andrea Petkovic entschied ihre Partie gegen die slowakische Qualifikantin Kristina Kucova nach anfänglichen Schwierigkeiten 7:6 (7:3), 6:3 für sich, sie trifft nun auf Belinda Bencic aus der Schweiz. Carina Witthöft setzte sich gegen die an Nummer 30 gesetzte Japanerin Misaki Doi 6:4, 6:1 durch und bekommt es in Runde zwei mit der Russin Julija Putinzewa zu tun.

Ein unerwartetes Erstrunden-Aus erlebte Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico. Zwei Wochen nach ihrem Sieg gegen Kerber im Finale von Rio de Janeiro unterlag Puig der Chinesin Zheng Saisai 4:6, 2:6.

Qualifikant Mischa Zverev ist in die zweite Runde eingezogen und hat damit erstmals seit Wimbledon 2009 wieder bei einem Grand-Slam-Turnier ein Match gewonnen. Der ältere Bruder von Top-Talent Alexander Zverev setzte sich am Montag (Ortszeit) gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert 6:4, 7:6 (8:6), 4:6, 6:0 durch. Der Weltranglisten-127. trifft jetzt auf den US-Amerikaner Jack Sock.

Alexander Zverev trifft am Nachmittag in seinem Erstrundenmatch auf Daniel Brands. SPIEGEL ONLINE berichtet von dieser und zahlreichen weiteren Partien im Liveticker.

Dustin Brown verpasste eine Überraschung gegen den Wimbledonfinalisten Milos Raonic klar und schied in der ersten Runde aus. Der Davis-Cup-Spieler verlor gegen den an Nummer fünf gesetzten Kanadier 5:7, 3:6, 4:6.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und der an Nummer vier gesetzte Rafael Nadal stehen ebenfalls in der zweiten Runde. Djokovic setzte sich im ersten Match der Night Session gegen Jerzy Janowicz aus Polen 6:3, 5:7, 6:2, 6:1 durch. Nach 2:37 Stunden nutzte der 29-Jährige vor den Augen seines Trainers Boris Becker den ersten Matchball zum Sieg. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft der serbische Titelverteidiger auf Jiri Vesely. Nadal bezwang Denis Istomin aus Usbekistan 6:1, 6:4, 6:2 und feierte im fünften Vergleich mit Istomin den fünften Sieg. Der Spanier trifft nun auf den Südtiroler Andreas Seppi.