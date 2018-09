Vor sieben Wochen fühlte sich Angelique Kerber wie im Tennis-Himmel. Nachdem sie als erste Deutsche seit Steffi Graf in Wimbledon gewonnen hatte, sprach die 30-Jährige von einem lebenslangen Traum, der in Erfüllung gegangen sei. Bei den US Open erlebte Kerber nun eher einen Albtraum: Sie verlor ihr Drittrunden-Match gegen die Slowakin Dominika Cibulkova 6:3, 3:6, 3:6.

Wie schon in der zweiten Runde gegen Johanna Larsson begann Kerber gut und gewann den ersten Satz souverän, gab das Match dann aber aus der Hand und verlor den zweiten Durchgang. Gegen die nervös wirkende Larsson hatte sie sich noch einmal zurückgekämpft und die Partie abermals gedreht, gegen die ehemalige Top-10-Spielerin Cibulkova gelang ihr das nicht.

Nach der Weltranglistenersten Simona Halep, die sensationell schon in der ersten Runde rausgeflogen war, und der an Nummer zwei gesetzten Dänin Caroline Wozniacki, die in der zweiten Runde überraschend gegen die Ukrainerin Lesia Tsurenko verloren hatte, ist mit Kerber schon die dritte Top-Spielerin ausgeschieden. Bei ihrem Wimbledon-Sieg hatte sie vom Favoritinnensterben profitiert, jetzt ist sie selber zum Opfer geworden.

Mit Kerber hat sich auch die letzte verbliebene deutsche Starterin noch vor dem Achtelfinale aus dem Turnier verabschiedet. Andrea Petkovic, Laura Siegemund und Mona Barthel waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Carina Witthöft, Julia Görges und Tatjana Maria waren in Runde zwei gescheitert.

Bei den Männern wird auf jeden Fall ein Deutscher ins Achtelfinale einziehen. In der dritten Runde stehen sich Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber im direkten Duell gegenüber.