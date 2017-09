Fognini-Ausschluss bei US Open Er nannte die Schiedsrichterin "hässliches Eichhörnchen"

Das Tennisturnier geht ohne ihn weiter: Der italienische Tennisprofi Fabio Fognini ist wegen unsportlichen Verhaltens und sexistischer Beleidigungen von den US Open ausgeschlossen worden. Der Weltranglisten-26. war aufgrund diverser Vergehen während seiner Erstrundenniederlage in New York zuvor bereits mit einer Strafe von 24.000 Dollar belegt worden.

Die Suspendierung beschloss das Grand-Slam-Board am Samstag, nachdem bekannt geworden war, dass Fognini die Stuhlschiedsrichterin Louise Engzell (Schweden) unter anderem als "Schlampe" und "hässliches Eichhörnchen" bezeichnet hatte. Nach seiner Verbannung darf der 30-Jährige nicht zum Doppel an der Seite seines Landsmanns Simone Bolelli antreten.

Die Ermittlungen werden nach Angaben der Turnierleitung fortgesetzt. Es heißt, Fognini droht sogar eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Dollar. Insgesamt soll Fognini in seinem Auftaktmatch dreimal gegen den Verhaltenskodex verstoßen haben.

Kurz nach der Suspendierung schrieb Fognini bei Twitter: "Ich hatte einen schlechten Tag, aber das kann mein Benehmen während des Matches nicht entschuldigen. Obwohl ich ein Heißsporn bin, war es falsch. Aber am Ende ist es nur ein Tennisspiel."

Bereits in Wimbledon 2014 hatte der Italiener wegen schlechten Benehmens eine Strafe in Höhe von rund 25.000 Dollar zahlen müssen.