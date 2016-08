US Open: Kerbers (letzte) große Chance

Ihren ersten Grand-Slam-Titel feierte sie im vergangenen Jahrtausend: Serena Williams ist die einzige Konstante im Frauentennis seit Steffi Graf. Völlig unantastbar ist die 34-Jährige aber nicht mehr: In Rio musste Williams ihren Traum vom fünften olympischen Gold bereits im Achtelfinale begraben. Im Anschluss sprach sie von einer "verpassten Chance", was angesichts ihrer großen Erfolge bei Sommerspielen für ihre Gegnerinnen wie Hohn geklungen haben muss. Vermutlich realisierte die Weltranglistenerste in diesem Moment, dass auch ihre Karriere endlich ist.

Ihren ersten von 22 Grand-Slam-Siegen feierte Williams bei den US Open 1999. Zahlreiche Verletzungen und Erkrankungen konnten nicht verhindern, dass sie inzwischen mit Graf auf Platz zwei der ewigen Bestenliste liegt. Doch ihre Weltranglistenführung, die sie seit nunmehr 184 Wochen innehat, wackelt erstmals bedrohlich. Angelique Kerber hatte beim Turnier in Cincinnati bereits die Chance, Williams zu verdrängen. Doch die Deutsche unterlag im Finale der Tschechin Karolina Pliskova.

Natürlich zählt Williams auch bei den diesjährigen US Open zu den Favoritinnen auf den Titel. Doch ihr Nimbus der Unbesiegbarkeit ist längst dahin, ihre verletzungsbedingten Absagen häuften sich zuletzt. Es stellt sich die Frage: Wer kann Serena ersetzen, wenn sie in naher Zukunft wirklich abtreten sollte?

Was spricht für Kerber? Was gegen sie?

Momentan gehört Kerber zu den vielversprechendsten Kandidatinnen auf die Nachfolge von Williams. Die 28-Jährige ist Deutschlands erste Major-Siegerin seit Graf 1999 in Paris, zudem erreichte sie binnen sieben Wochen die Endspiele von Wimbledon, Rio de Janeiro und Cincinnati, die sie alle verlor. Genau da liegt Kerbers Problem: Wenn sich ihr Chancen bieten, kann sie diese häufig nicht nutzen. Trotz ihres beeindruckenden Spielstils, den sie in diesem Jahr noch einmal verbessern konnte, gewann Kerber 2016 erst zwei Turniere, dem gegenüber stehen vier deutliche Finalniederlagen.

Ob Kerber dem Druck standhalten kann, Williams' Nachfolgerin zu werden, ist fraglich. Zuletzt hatte Martina Hingis der Deutschen eine erfolgreiche Zukunft vorausgesagt. "Angie hat sich in den vergangenen Jahren unglaublich gesteigert. Sie gehört zu den athletischsten Spielerinnen und ist unglaublich schnell", sagte die Schweizerin. "Spätestens wenn Serena aufhört, müsste sie an die Spitze rücken." In New York hat Kerber erneut die Chance, als älteste Spielerin der Geschichte die Weltranglistenführung zum ersten Mal zu übernehmen. Für den früheren Tennistrainer von Tommy Haas und Andre Agassi, Nick Bollettieri, ist es ohnehin "nur eine Frage der Zeit, bis Kerber ganz oben steht".

Es spricht nicht viel dafür, dass Kerber eine mögliche Spitzenposition lange halten könnte. Momentan haben gleich drei Spielerinnen die Möglichkeit, Serena vom Thron zu stoßen. Dazu gehören neben Kerber noch Garbiñe Muguruza und Agnieszka Radwanska. Diese hat in ihrer Karriere schon 19 Turniere gewonnen, darunter die WTA-Tour-Finals im vergangenen Jahr. Nur auf einen Grand-Slam-Titel wartet die Polin seit Jahren vergeblich. Das gelang Muguruza in diesem Jahr bei den French Open. Doch genau wie Kerber hadert die Spanierin mit ihrer Konstanz. In Wimbledon und Rio schied die 22-Jährige bereits frühzeitig aus.

Wo ist die nächste Generation?

Die Frauen-Konkurrenz ist so ausgeglichen wie lange nicht. Keine Spielerin hat in diesem Jahr mehr als drei Turniere gewinnen können. Das hängt auch mit den Verletzungen von ehemaligen Grand-Slam-Siegerinnen wie Victoria Azarenka und Petra Kvitova zusammen. In den Top Ten der Weltrangliste befinden sich mit Serena (34) und Venus Williams (36), Roberta Vinci (33) und Swetlana Kuznetsowa (31) vier Spielerinnen, die älter sind als 30. Junge Talente wie Madison Keys haben es schwer.

Und doch könnte gerade der jungen Amerikanerin Keys die Zukunft gehören. Mit ihren 21 Jahren verfügt sie schon jetzt über die härtesten Grundschläge. Auch ihr Aufschlag gehört, ähnlich wie bei Serena Williams, zu ihren großen Stärken. Zuletzt fehlte ihr im Halbfinale der Olympischen Spiele gegen Kerber noch die Sicherheit in wichtigen Momenten. Bei den US Open will Keys, die sich vor allem auf Hartplätzen wohlfühlt, für eine Überraschung sorgen. Ähnlich wie Williams vor 17 Jahren.