US Open Görges dominiert deutsches Duell

Dameneinzel

Julia Görges hat das deutsche Duell gegen ihre Fed-Cup-Kollegin Annika Beck bei den US Open dominiert. Die an Position 30 gesetzte Görges ließ Beck beim 6:1, 6:0 in 59 Minuten keine Chance und steht bei ihrer insgesamt elften New-York-Teilnahme zum vierten Mal in der zweiten Runde.

DPA Julia Görges, Annika Beck

Die an Position sieben gesetzte Britin Johanna Konta ist durch ein 6:4, 3:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-78. Aleksandra Krunic (Serbien) bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 26-jährige Konta verspielte damit auch die Chance, nach dem vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Spitzenposition im WTA-Ranking zu übernehmen. Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 3) hat die erste Runde hingegen locker überstanden. Die 23-Jährige benötigte für das 6:0, 6:3 gegen Varvara Lepchenko (USA) nur 63 Minuten.

AP Garbine Muguruza

Unterdessen ist die deutsche Qualifikantin Anna Zaja nach einem 2:6, 3:6 gegen Jekaterina Alexandrowa (Russland) in Runde eins gescheitert. Für Zaja war es der erste Start bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt.

Herreneinzel

Routinier Florian Mayer hat seinen Hartplatz-Fluch besiegt und steht erstmals seit vier Jahren wieder in der zweiten Runde der US Open. Der 33-Jährige bezwang den Brasilianer Rogerio Dutra Silva nach einer Schwächephase im zweiten Satz 7:5, 0:6, 6:3, 6:4. Nach 2:36 Stunden profitierte Mayer beim ersten Matchball von einem Returnfehler seines Kontrahenten und gewann im sechsten Anlauf seine erste Hartplatz-Partie 2017. Dabei wehrte Mayer 16 von 21 Breakchancen seines Gegners ab.

AFP Florian Mayer

In der nächsten Runde am Mittwoch spielt Mayer gegen Marin Cilic (Kroatien/Nr. 5), der seit seinem Wimbledonfinale verletzt pausiert hatte. Cilic setzte sich in seiner Partie gegen Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:3, 3:6, 6:3 durch. "Eine kleine Chance gibt es immer, er ist noch nicht in Bestform. Ich habe nichts zu verlieren", sagte Mayer.