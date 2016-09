Runde zwei der US Open: Görges und Beck sind raus, Siegemund ist weiter

Bei ihrer zehnten US-Open-Teilnahme in Serie hat Julia Görges den Einzug in die dritte Runde verpasst. Die 27-Jährige aus Bad Oldesloe verlor im Arthur-Ashe-Stadium gegen die frühere Weltranglistenerste Venus Williams klar mit 2:6, 3:6. Nach nur 78 Minuten war das Spiel vorbei.

Görges schied damit als sechste von anfangs zehn deutschen Tennisspielerinnen bei dem Grand-Slam-Turnier in New York aus. Die siebte war Annika Beck. Die Nummer 41 der Weltrangliste aus Bonn unterlag der russischen Wimbledon-Halbfinalistin Jelena Wesnina chancenlos mit 2:6, 1:6.

Die Deutsche Laura Siegemund gewann hingegen ihr Spiel in Runde zwei. Sie setzte sich trotz Erkältung gegen die US-Amerikanerin Nicole Gibbs mit 6:3, 7:5 durch. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale wird Siegemund auf Venus Williams treffen.

Zuvor hatten aus Deutschland bereits die Weltranglistenzweite Angelique Kerber sowie Carina Witthöft den Sprung in die dritte Runde geschafft. Sie kämpfen am Freitag um den Einzug in das Achtelfinale.

Serena Williams souverän weiter

Die zweite Runde der US Open hat auch die Weltranglistenerste Serena Williams erfolgreich überstanden: Sie gewann gegen Vania King mit 6:3, 6:3 - King hatte zum Auftakt die Deutsche Antonia Lottner geschlagen.

Williams feierte ihren 306. Sieg bei einem der Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open). Damit zog sie mit Martina Navratilova gleich und baute ihre Bilanz bei den Majors auf 306 Siege bei 42 Niederlagen aus. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft Williams am Samstag auf Johanna Larsson aus Schweden. Sie muss in New York mindestens ins Halbfinale kommen, um ihre Führung im WTA-Ranking gegen Kerber erfolgreich zu verteidigen.

Nach Djokovic und Nadal auch Murray in dritter Runde

Bei den Männern ist am Donnerstag Tennis-Olympiasieger Andy Murray in die dritte Runde der US Open eingezogen - einen Tag nach Novak Djokovic und Rafael Nadal. Murray setzte sich gegen den Spanier Marcel Granollers mit 6:4, 6:1, 6:4 durch. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der dreimalige Grand-Slam-Champion aus Großbritannien am Samstag auf den Franzosen Gilles Simon oder Paolo Lorenzi aus Italien.