US Open Pliskova verliert - das Match und die Nummer eins

Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova ist bei den US Open überraschend ausgeschieden und verliert damit ihre Spitzenposition in der Tennisweltrangliste. Die topgesetzte Tschechin unterlag im Viertelfinale Coco Vandeweghe aus den USA 6:7 (4:7), 3:6. Dadurch wird die Spanierin Garbiñe Muguruza Pliskova am kommenden Montag nach acht Wochen als Nummer eins ablösen.

Nach 1:34 Stunden verwandelte die in New York geborene Vandeweghe ihren ersten Matchball und steht zum zweiten Mal nach den Australian Open im Januar in der Vorschlussrunde eines Major-Turniers. Dort trifft die 25-Jährige auf die Siegerin der Partie zwischen Madison Keys (USA/Nummer 15 der Setzliste) und Qualifikantin Kaia Kanepi aus Estland.

AFP Coco Vandeweghe

Im anderen Halbfinale stehen mit Venus Williams und Sloane Stephens bereits zwei US-Spielerinnen. Ein Sieg Keys' könnte das amerikanische Halbfinal-Quartett komplettieren, schon jetzt ist es das erfolgreichste Abschneiden der Gastgeberinnen seit 2002. Damals hatte neben den beiden Williams-Schwestern mit Lindsay Davenport ebenfalls eine dritte Amerikanerin im Halbfinale gestanden.