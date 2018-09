Nishikori und Osaka bei den US Open Erstmals zwei Japaner im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers

Der Japaner Kei Nishikori hat sein Viertelfinal-Duell gegen den Kroaten Marian Cilic gewonnen und ist ins Halbfinale der US-Open eingezogen. Der 28-Jährige revanchierte sich für die Finalniederlage in New York im Jahr 2014 und bezwang Cilic 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Nishikori, der im Achtelfinale Philipp Kohlschreiber geschlagen hatte, verwandelte nach 4:08 Stunden seinen ersten Matchball. In der nächsten Runde trifft er entweder auf Wimbledonsieger Novak Djokovic oder Federer-Bezwinger John Millman aus Australien.

DPA Naomi Osaka

Bereits am Nachmittag hatte sich Nishikoris Landsfrau Naomi Osaka ins Halbfinale der US Open gespielt. Die 20-Jährige siegte souverän 6:1, 6:1 gegen Lesja Zurenko aus der Ukraine. In der nächsten Runde bekommt sie es mit Vorjahresfinalistin Madison Keys aus den USA oder Carla Suarez Navarro aus Spanien zu tun. Bereits jetzt ist der Doppelerfolg historisch, denn zum ersten Mal überhaupt zwei Japaner im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers