US Open: Kerber, Djokovic und Nadal stehen im Achtelfinale

Angelique Kerber hat zum vierten Mal das Achtelfinale der US Open erreicht. Die Nummer zwei der Tennis-Welt ließ am Freitag (Ortszeit) im Arthur-Ashe-Stadium der 17 Jahre alten Qualifikantin Catherine Bellis aus den USA keine Chance. In nur 55 Minuten siegte die 28-Jährige 6:1, 6:1. Die Australian-Open-Siegerin und Olympia-Zweite bekommt es im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale in New York nun mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic erreichte ebenfalls ohne größere Anstrengungen das Achtelfinale. Zwei Tage nachdem der Tscheche Jiri Vesely wegen einer Verletzung gar nicht erst zum Zweitrunden-Match angetreten war, musste auch der Russe Michail Juschni wegen einer Oberschenkelzerrung im ersten Satz beim Stand von 2:4 aufgeben. Djokovic spielt nun gegen Kyle Edmund aus Großbritannien.

AFP Novak Djokovic hatte Zeit für Autogramme

Auch Rafael Nadal ist weiter. Der 30-jährige Spanier entschied sein Match gegen den Russen Andrej Kusnezow 6:1, 6:4, 6:2 für sich und blieb ohne Satzverlust. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Vierte am Sonntag auf den Franzosen Lucas Pouille.

Überraschend ausgeschieden ist hingegen Marin Cilic, der noch vor zwei Jahren die US Open gewonnen hatte. Gegen den US-Amerikaner Jack Sock verlor der Kroate 4:6, 3:6, 3:6. Sock hatte zuvor den Hamburger Qualifikanten Mischa Zverev bezwungen und steht nun zum zweiten Mal nach den French Open 2015 im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Cilic war an Position sieben eingestuft und hatte zuletzt das Masters-Turnier in Cincinnati im Finale gegen Olympiasieger Andy Murray gewonnen.