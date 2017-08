Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in die US Open gestartet. Der Augsburger löste am Mittwoch in New York seine Aufgabe gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Tim Smyczek beim 6:1, 6:4, 6:4 souverän. Am Donnerstag wird der 33-Jährige als Favorit in seine nächste Partie gegen Santiago Giraldo aus Kolumbien oder den Franzosen Vincent Millot gehen.

Kohlschreiber war kurzfristig auf die Setzliste gerückt, nachdem der britische Weltranglisten-Zweite Andy Murray zwei Tage vor dem Turnierbeginn verletzungsbedingt seine Teilnahme abgesagt hatte.

Auch Dustin Brown hat einen guten Start in das Turnier erwischt. Durch ein 6:4, 6:3, 6:2 gegen Thomaz Bellucci (Brasilien) zog er in die zweite Runde von Flushing Meadows ein. Gegner des 32-Jährigen wird dort Roberto Bautista Agut aus Spanien sein, der an Nummer elf gesetzt ist.

Für eine Überraschung sorgte Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe. Zum zweiten Mal nach 2012 zog er in die zweiten Runde ein. Beim 5:7, 6:3, 6:1, 6:1 gegen den Argentinier Nicolas Kicker überzeugte der 26-Jährige. In der nächsten Runde trifft Stebe, der vor fünf Jahren schon einmal die Nummer 71 der Welt war, auf den Bosnier Damir Dzumhur.

Ausgeschieden ist dagegen Jan-Lennard Struff. Der 27-jährige aus Warstein wehrte sich über fünf Sätze, zog gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow aber mit 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 3:6 den Kürzeren.